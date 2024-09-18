iPhone 16系列周五開賣 德誼數位看好銷量年增10至15%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-18 17:18

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蘋果 (AAPL-US)iPhone 16 系列本周五 (20 日) 即將開賣，德誼數位總經理鄧美慧今 (18) 日指出，iPhone 16 系列導入 AI 且功能升級，加上價格並未調漲，從目前預購狀況觀察，看好 iPhone 16 系列銷量較去年增加 10 至 15%。

鄧美慧表示，9 成以上的消費者對於 AI 導入手機抱有高度期待，根據目前觀察，在 iPhone 16 系列中，iPhone 16 Pro 系列最受歡迎，有 85% 的消費者想入手 iPhone 16 Pro 系列，顯示消費者偏好大螢幕及更高效能的規格。

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鄧美慧進一步提到，iPhone 16 與 iPhone 16 Plus 的吸引力減弱，由於消費者追求更好的性能，標準款式的規格吸引力不足。

iPhone 16 系列也推出新色，鄧美慧分享，iPhone 16 系列中「湛海藍」最受歡迎，其次則為經典的白色與黑色；iPhone 16 Pro 系列則是以新色「沙漠色鈦金屬」最受消費者青睞，有 50% 的消費者選擇。

根據德誼數位統計，大多數消費者每 2 至 3 年換一次手機，而願意 1 年內頻繁換機則占 10%，這些客群對於最新技術與 3C 趨勢關注度更高，因此德誼數位今年首度推出獨家訂閱制服務，消費者於每年購機回收時保證有 50% 回收價，瞄準年年換機的客群。