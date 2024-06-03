疫情後最大國際扣件展在高雄 碳顧問1對1指導填報CBAM

疫情後、臺灣舉辦最大規模「台灣國際扣件展」6 月 5 日至 7 日於高雄展覽館盛大舉行。此次展覽由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行，以「永續扣件，精準實踐」為主軸，逾 300 家企業展出，使用近 1,000 個攤位，規模較去年成長 20%。現場將舉辦 CBAM 填報說明會，由碳顧問群提供一對一指導填報技巧與應準備資料。



臺灣是全球第三大扣件出口國，並在全球扣件產品居領先地位，每次扣件展均吸引眾多國際買家來台，是產業的盛事。為了呼應 SDGs 聯合國永續發展目標，使我國會展與國際永續趨勢接軌，貿易署也特別將此次台灣國際扣件展打造為永續示範會展。



貿易署表示，本次扣件展具有兩大特色。第一，無論是在裝潢、運輸、看板與現場展示等，都採用低碳、低耗能工具，並使用電子紙取代一次性輸出文宣。展場 95% 以上裝潢材料皆可回收、可循環再利用，預計可達減碳 50% 的目標。



第二大特色，首度使用 AI 對話導覽員，參觀者可透過直接對話了解展場重要活動及特色展區，並導入生成式 AI 技術，以 3D 模型輔助產品展示，增加參觀者與展品的深度互動，提升觀展體驗。



在展覽內容方面，「高值化扣件主題館」展示創新與研發螺絲扣件應用在不同產業的成果；「綠色永續專區」則展示國內第一套扣件業專屬碳排追溯管理系統、多項節能減碳及廢熱回收技術。參觀者可藉現場「ESG Pioneer 永續標章」快速辨識具備國際 ESG 認證之參展企業作為供應商夥伴。



展覽期間也舉辦「全球扣件產業論壇」，貿易署表示，歐盟碳邊境調節機制（CBAM）將於 2026 年正式上路，為強化臺灣扣件產業低碳競爭力，邀請歐洲扣件經銷商協會秘書長暨螺絲批發商貿易協會總經理 Alexander Kolodzik，講述 CBAM 對台灣扣件貿易的影響與策略，以及工研院產業科技國際策略發展所林志勳能源策略長，分享扣件碳排與 CBAM 現況因應模式。展覽期間也舉辦 CBAM 填報說明會，由碳顧問群提供一對一指導填報技巧與應準備資料。



歡迎各界踴躍蒞臨台灣國際扣件展參觀洽談，開發更多合作商機。請參閱 https://www.fastenertaiwan.com.tw/zh-tw