〈碳費上路〉環境部：碳費審議定調 每噸300到500元起徵 每2年調整

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-09 16:41

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環境部今 (9) 日上午召開第 5 次碳費費率審議會，歷經 4 小時討論，費率仍未正式決議，審議委員初步建議一般費率起徵價格會在每公噸 300 到 500 元，每 2 年檢討和調升，優惠費率則保留到下次討論，故第 6 次審議會應該會是「最後一次」。

本次碳費費率審議會討論包含費率訂定法制作業、費率調整規畫，以及不同費率（含優惠費率）方案對個別產業的衝擊影響評估。

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環境部日前正式公告 3 項碳費子法，宣告正式邁入碳定價時代，初步徵收對象以年排放量 2.5 萬公噸以上的電力業、燃氣供應業及製造業為主，約有 281 家公司要繳交碳費。因碳費費率預計 10 月底完成審議，明年 5 月試申報，2026 年正式收費。

環境部氣候變遷署指出，今天審議會對費率雖無最後定論，但但對費率區間範圍有達到一定共識，審議委員建議一般費率的起徵價格區間為 300 至 500 元，並且每 2 年進行檢討和調升。

氣候變遷署表示，若企業願意自主簡減量就能適用優惠費率，審議委員認為，優惠費率本身應該要有足夠誘因讓徵收對象減碳，故建議優惠費率另案討論，留到下一次會議，故第 6 次審議會應該會是「最後一次」。