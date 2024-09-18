數發部開放充電站即時資訊 助力電動車普及與綠能發展

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-18 21:41

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數位發展部今（18）日宣布，政府資料開放平臺已於 8 月新增多項充電站相關資料集，包括「充電站之基本資料」、「充電槍即時狀態資料」及「高速公路服務區充電站資料」，提升電動車使用者的充電便利性，並促進相關應用程式的開發，進一步推動綠色交通發展。

新上架的資料集以應用程式開發介面 (API) 方式提供，內容涵蓋充電站地理位置、充電槍數量及充電樁使用狀態等關鍵資訊，可促進第三方加值應用，如 ChargeSmith 充電地圖和 AmpGo 電電行等 app 的開發，使民眾能即時查詢全國各地充電站的最新資訊。

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數發部強調，開放充電費率資訊有助於提高透明度，讓民眾能快速比較不同地點的費率差異，選擇最適合的充電站，使充電基礎設施運行更加透明，也促進了充電站資訊與數位平臺的深度整合。

未來，透過人工智慧和大數據分析技術，可對充電槍的即時狀態和使用數據進行深入分析，有助於充電站業者建立智慧充電管理系統，優化設施運作和佈局，政府也能藉此預測用電高峰期，改善充電基礎設施配置及電力資源分配，進而提升整體電力調度效率，推動低碳政策和綠色交通發展。