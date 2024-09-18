數發部開放充電站即時資訊 助力電動車普及與綠能發展
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-18 21:41
數位發展部今（18）日宣布，政府資料開放平臺已於 8 月新增多項充電站相關資料集，包括「充電站之基本資料」、「充電槍即時狀態資料」及「高速公路服務區充電站資料」，提升電動車使用者的充電便利性，並促進相關應用程式的開發，進一步推動綠色交通發展。
新上架的資料集以應用程式開發介面 (API) 方式提供，內容涵蓋充電站地理位置、充電槍數量及充電樁使用狀態等關鍵資訊，可促進第三方加值應用，如 ChargeSmith 充電地圖和 AmpGo 電電行等 app 的開發，使民眾能即時查詢全國各地充電站的最新資訊。
數發部強調，開放充電費率資訊有助於提高透明度，讓民眾能快速比較不同地點的費率差異，選擇最適合的充電站，使充電基礎設施運行更加透明，也促進了充電站資訊與數位平臺的深度整合。
未來，透過人工智慧和大數據分析技術，可對充電槍的即時狀態和使用數據進行深入分析，有助於充電站業者建立智慧充電管理系統，優化設施運作和佈局，政府也能藉此預測用電高峰期，改善充電基礎設施配置及電力資源分配，進而提升整體電力調度效率，推動低碳政策和綠色交通發展。
數發部表示，充電站資料集的開放及應用是政府推動數位與永續雙軸轉型的具體實踐，結合了交通運輸與能源管理兩大高應用價值領域的創新發展，不僅提升民眾生活便利性，也促進政府與民間合作，共同打造低碳生活環境。
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