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鉅亨速報

盤中速報 - 晶呈科技(4768)大漲7.21%，報238元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 10:03


晶呈科技(4768-TW)18日10:03股價上漲16元，報238.0元，漲幅7.21%，成交1,553張。

晶呈科技(4768-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為精密化學品之生產製造與銷售。特殊材料之銷售與代理。精密設備暨零組件之銷售與代理。

近5日股價上漲3.5%，櫃買市場加權指數上漲3.55%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-234 張
  • 外資買賣超：-178 張
  • 投信買賣超：+10 張
  • 自營商買賣超：-66 張
  • 融資增減：+441 張
  • 融券增減：+17 張

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集中市場加權指數21809.14-0.19%

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