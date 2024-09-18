〈台股開盤〉秋節後首交易日開低摜破月線 觀望心態濃厚台積電低頭

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-18 09:33

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台股今 (18) 日集中市場以平低盤開出，早盤指數下跌，以 21813.54 點開出，失守月線，開盤包括電子、金融、營建指數 同步下跌，台積電 (2330-TW) 早盤下跌 6 元或 0.63%，市場買盤聚焦在矽光子、機器人概念股；市場專家指出，台股大盤仍遭遇均線及龐大解套反壓，將出現震盪走勢而且可能震盪向下。

台股今天早盤以 21813.54 點開出，最高爲 21813.54 點開出，最低爲 21749.11 點，預估全日成交值 2670 億元。

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資深證券分析黃漢成指出，近期反彈的過程中，季線仍爲沉重壓力區，且在市場觀望態度之下，大盤指數可能震盪向下。20 日開賣的 iPhone 16 目前看來除正常換機之外，並沒有太大驚喜的銷售出現，對蘋果概念並不必有過多期待。

台股權值股台積電早盤下跌 6 元，鴻海 (2317-TW) 下跌 3 元 1.66%，聯發科 (2454-TW) 今開盤沒有表現下跌 20 元 1.77%，大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 都下跌。

今晨收盤的美股表現，美股道瓊指數下跌 15.9 點，或 0.04%，收 41,606.18 點。那斯達克指數上漲 35.93 點，或 0.2%，收 17,628.06 點。S&P 500 指數上漲 1.49 點，或 0.03%，收 5,634.58 點。費城半導體指數上漲 1.66 點，或 0.034%，收 4,912.10 點。NYSE FANG + 指數上漲 32.90 點，或 0.30%，收 11,171.95 點。