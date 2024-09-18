黎巴嫩全國BB Call連環爆 金阿波羅公司緊急聲明來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-18 11:50

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黎巴嫩全國 BB Call 連環爆， 釀 9 死近 3,000 人傷慘劇，還波及台灣金阿波羅公司（Gold Apollo），金阿波羅周三（18 日）緊急發布聲明，澄清僅提供品牌商標授權，與產品的設計與生產無關。

金阿波羅周三強調：「金阿波羅與 BAC 公司建立長期的貼牌授權及區域代理合作關係，根據合作協議，我司授權 BAC 公司在特定區域內使用我司品牌商標進行產品銷售，但產品的設計與製造均由 BAC 公司負責。」

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金阿波羅進一步表示：「針對此次媒體報導中的呼叫器機種 AR-924，我司澄清此機種屬於 BAC 公司生產並銷售的產品，我司僅提供品牌商標授權，與該產品的設計與生產無關。我司始終遵循相關法規，並與合作夥伴保持透明合規的合作關係。」

黎巴嫩真主黨用於通訊的大量 BB Call，周二被遠端引爆，至少奪走 9 條人命，近 3,000 人受傷，且這批 BB Call 是台灣製造。

多名人員的 BB Call 被引爆，真主黨聲稱，這起事件是真主黨在與以色列近一年衝突中遭遇的最大安全漏洞。

首次爆炸發生在當地時間周二下午 3 點 45 分，隨後大約上千台 BB Call 被引爆，這波爆炸持續了大約 1 個小時。

網上大量爆炸影片顯示，BB Call 的爆炸威力不算大，但威力足以致人傷殘，受傷部位主要是手臂、腹部及臉部。

黎巴嫩衛生部敦促民眾趕緊丟棄 BB Call，並警告醫院保持高度警惕，以因應人們對緊急醫療服務的需求。

伊朗駐黎巴嫩大使也在這起爆炸案中受輕傷，目前在醫院接受治療，情況良好。

據黎巴嫩國內安全部隊聲稱，爆炸發生在境內多個地區，特別是貝魯特南部郊區，已經對這一事件展開調查。

據《路透社》周二報導，這批 BB Call 的製造商是「Gold Apollo」（金阿波羅），型號是 AR-924。

104 人力銀行的資料顯示，金阿波羅資本額為新台幣 1 億元，成立於 1995 年，主要以研發設計製造生產無線通信產品為主，員工人數不到 40 人。