〈台股盤後〉收漲106點站回半年線 周線也收紅
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-13 14:08
台股今 (13) 日開高後震盪，在低接買盤進駐下反彈，終場上漲 106.4 點，收在 21,759.65 點，站回半年線，進一步向上靠攏月線，不過成交量緊縮到 2,435 億元，創下 8 個多月來新低，周線則收紅。
權值股今日漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 繼昨日填息後，今日表現續強，終場收漲近 1%，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 都在盤面下游走，台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也都遭壓抑。
高價股也部分在盤上表現，股王信驊 (5274-TW) 續強，旭隼 (6409-TW) 也勁揚超過 2%，最高達 2,110 元，企圖挑戰前高 2,125 元，弘塑 (3131-TW)、穎崴 (6515-TW) 漲幅也都有 2% 左右。
設備股今日也強勢，萬潤 (6187-TW)、科嶠 (4542-TW) 雙雙亮燈漲停，致茂 (2360-TW)、光洋科 (1785-TW)、公準 (3178-TW)、印能科技 (7734-TW) 等都漲幅都高達半根。
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