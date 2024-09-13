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台股

〈台股盤後〉收漲106點站回半年線 周線也收紅

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-13 14:08

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〈台股盤後〉震盪後走高、上漲106點站回半年線 周線也收紅。(鉅亨網資料照)

台股今 (13) 日開高後震盪，在低接買盤進駐下反彈，終場上漲 106.4 點，收在 21,759.65 點，站回半年線，進一步向上靠攏月線，不過成交量緊縮到 2,435 億元，創下 8 個多月來新低，周線則收紅。

權值股今日漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 繼昨日填息後，今日表現續強，終場收漲近 1%，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 都在盤面下游走，台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也都遭壓抑。


高價股也部分在盤上表現，股王信驊 (5274-TW) 續強，旭隼 (6409-TW) 也勁揚超過 2%，最高達 2,110 元，企圖挑戰前高 2,125 元，弘塑 (3131-TW)、穎崴 (6515-TW) 漲幅也都有 2% 左右。

設備股今日也強勢，萬潤 (6187-TW)、科嶠 (4542-TW) 雙雙亮燈漲停，致茂 (2360-TW)、光洋科 (1785-TW)、公準 (3178-TW)、印能科技 (7734-TW) 等都漲幅都高達半根。

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台股權值股電子台積電回神

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旭隼20952.20%
穎崴13401.90%
萬潤445.510.00%
科嶠82.510.00%
致茂3807.04%
光洋科64.26.47%
公準84.56.29%
印能科技18005.26%
聯電 ADR8.62-1.49%

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