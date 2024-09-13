〈台股盤後〉收漲106點站回半年線 周線也收紅

台股今 (13) 日開高後震盪，在低接買盤進駐下反彈，終場上漲 106.4 點，收在 21,759.65 點，站回半年線，進一步向上靠攏月線，不過成交量緊縮到 2,435 億元，創下 8 個多月來新低，周線則收紅。