〈台股開盤〉中秋前夕量縮觀望 月線關前PCB、車用電子異軍突起

中秋節將至，加上市場觀望周三 (18 日)FOMC 定調降息，權值股今 (16) 日較無表現，早盤最高僅漲至 21826.04 點，成交量持續量縮，今天預估成交量為 2200 億元，月線關前則由 PCB、車電及造紙族群接棒領漲。

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首批國內碳權將於 10 月 2 日上架，激勵造紙族群今天表現，華紙 ( 1905-TW )、榮成 ( 1909-TW ) 漲逾 3%，士紙 ( 1903-TW )、永豐餘 ( 1904-TW ) 漲逾 2%，正隆 ( 1904-TW ) 也有超過 1% 的漲幅。

美股四大指數全面收漲，美股道瓊指數上漲 297.01 點或 0.72%，收 41393.78 點；那斯達克指數上漲 114.3 點或 0.65%，收 17683.98 點；S&P 500 指數上漲 30.26 點或 0.54%，收 5626.02 點；費城半導體指數上漲 82.05 點或 1.68%，收 4980.49 點。