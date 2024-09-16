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台股

〈台股開盤〉中秋前夕量縮觀望 月線關前PCB、車用電子異軍突起

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-16 09:43

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中秋節將至、FOMC定調降息市場觀望氣氛濃，台股續量縮。(圖：shutterstock)

中秋節將至，加上市場觀望周三 (18 日)FOMC 定調降息，權值股今 (16) 日較無表現，早盤最高僅漲至 21826.04 點，成交量持續量縮，今天預估成交量為 2200 億元，月線關前則由 PCB、車電及造紙族群接棒領漲。 

觀察今天權值股表現，台積電 (2330-TW) 小漲 0.32%，鴻海 (2317-TW) 漲 1.14%，聯發科 (2454-TW) 於平盤附近震盪，廣達 (2382-TW) 小漲 0.2%，日月光 (3711-TW) 漲勢則較為強勁，漲逾 4%，台達電 (2308-TW) 漲 0.91%，聯電 (2303-TW) 則小跌 0.37%。 


PCB 族群今天強勢表態，銘旺科 (2429-TW) 亮燈漲停鎖住 31.45 元，律勝 (3354-TW) 漲逾半根停板，泰鼎 - KY(4927-TW)、博智 (8155-TW) 漲逾 4%，易華電 (6652-TW)、競國 (6108-TW) 漲逾 3%，台燿 (6274-TW)、聯茂 (6213-TW)、台光電 (2383-TW) 及金像電 (2368-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。 

車用電子類股今天也紅通通，錼創 - KY(6854-TW) 亮燈漲停，IKKA-KY(2250-TW)、佳能 (2374-TW) 漲逾 8%，群創 (3481-TW) 漲逾 7%，健和興 (3003-TW)、立積 (4968-TW)、宏致 (3605-TW)、強茂 (2481-TW) 皆有 3 至 4% 的漲幅。 

首批國內碳權將於 10 月 2 日上架，激勵造紙族群今天表現，華紙 (1905-TW)、榮成 (1909-TW) 漲逾 3%，士紙 (1903-TW)、永豐餘 (1904-TW) 漲逾 2%，正隆 (1904-TW) 也有超過 1% 的漲幅。 

美股四大指數全面收漲，美股道瓊指數上漲 297.01 點或 0.72%，收 41393.78 點；那斯達克指數上漲 114.3 點或 0.65%，收 17683.98 點；S&P 500 指數上漲 30.26 點或 0.54%，收 5626.02 點；費城半導體指數上漲 82.05 點或 1.68%，收 4980.49 點。 

 

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台股開盤降息PCB車電造紙

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S&P 5005626.020.54%
費城半導體4980.4861.68%
道瓊指數41393.780.72%
NASDAQ17683.9760.65%
華紙20.552.75%
博智1334.72%
士紙56.12.94%
台積電945-0.21%
鴻海175.5-0.28%
聯發科1105-1.78%
廣達253-0.59%
日月光投控1555.44%
台達電382.5-0.65%
聯電54.4-0.37%
銘旺科31.459.97%
律勝24.95.06%
泰鼎-KY59.32.07%
競國176.92%
強茂56.34.26%
台燿1892.44%
榮成13.63.82%
台光電470.51.51%
金像電204.50.99%
錼創科技-KY創86.29.95%
IKKA-KY104.510.00%
佳能48.657.16%
群創15.16.34%
健和興98.72.28%
立積184.57.58%
宏致59.67.78%
聯茂75.32.17%
正隆24.10.84%
雅祥生醫7.960.00%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.02
加權指數法興(售) 槓桿5.26
台積電法興(購) 槓桿5.17
鴻海法興(購) 槓桿6.76
鴻海法興(購) 槓桿7.93

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