〈台股開盤〉中秋前夕量縮觀望 月線關前PCB、車用電子異軍突起
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-16 09:43
中秋節將至，加上市場觀望周三 (18 日)FOMC 定調降息，權值股今 (16) 日較無表現，早盤最高僅漲至 21826.04 點，成交量持續量縮，今天預估成交量為 2200 億元，月線關前則由 PCB、車電及造紙族群接棒領漲。
觀察今天權值股表現，台積電 (2330-TW) 小漲 0.32%，鴻海 (2317-TW) 漲 1.14%，聯發科 (2454-TW) 於平盤附近震盪，廣達 (2382-TW) 小漲 0.2%，日月光 (3711-TW) 漲勢則較為強勁，漲逾 4%，台達電 (2308-TW) 漲 0.91%，聯電 (2303-TW) 則小跌 0.37%。
PCB 族群今天強勢表態，銘旺科 (2429-TW) 亮燈漲停鎖住 31.45 元，律勝 (3354-TW) 漲逾半根停板，泰鼎 - KY(4927-TW)、博智 (8155-TW) 漲逾 4%，易華電 (6652-TW)、競國 (6108-TW) 漲逾 3%，台燿 (6274-TW)、聯茂 (6213-TW)、台光電 (2383-TW) 及金像電 (2368-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。
車用電子類股今天也紅通通，錼創 - KY(6854-TW) 亮燈漲停，IKKA-KY(2250-TW)、佳能 (2374-TW) 漲逾 8%，群創 (3481-TW) 漲逾 7%，健和興 (3003-TW)、立積 (4968-TW)、宏致 (3605-TW)、強茂 (2481-TW) 皆有 3 至 4% 的漲幅。
首批國內碳權將於 10 月 2 日上架，激勵造紙族群今天表現，華紙 (1905-TW)、榮成 (1909-TW) 漲逾 3%，士紙 (1903-TW)、永豐餘 (1904-TW) 漲逾 2%，正隆 (1904-TW) 也有超過 1% 的漲幅。
美股四大指數全面收漲，美股道瓊指數上漲 297.01 點或 0.72%，收 41393.78 點；那斯達克指數上漲 114.3 點或 0.65%，收 17683.98 點；S&P 500 指數上漲 30.26 點或 0.54%，收 5626.02 點；費城半導體指數上漲 82.05 點或 1.68%，收 4980.49 點。
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