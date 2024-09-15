〈台股風向球〉投信季底作帳暗中發力 中秋前後向2萬2叩關

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-15 11:50

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台股原本在上周一開盤前風聲鶴唳，卻出乎預期下檔具強勁支撐，再加上下半周美股轉強、台積電秒填息等，激勵電子股走勢，一周來反彈 324 點，周線翻紅，收在 21759 點。本周 FOMC 會議將登場，資金觀望，台股交易員認為，儘管有中秋變盤一說，但同時有投信季底作帳動能，不排除將朝 22000 點關卡靠攏。

上周外資連四賣，但賣超收斂至 463 億元，其中，遭賣超最多的是廣達，超過 110 億元，其次為中信金 47 億元，聯發科 33 億元，元大台灣 50 和鴻海均超過 25 億元。

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不過，外資買超最多有台積電 30 億元，新光金 28 億元，長榮也超過 20 億元，均是有題材的標的，顯示外資仍有意伺機回補部位。

台股交易員認為，本周上半周仍將呈現 22000 點附近的區間整理盤，等待聯準會周四的利率決策，並將牽動我中央銀行在周四登場的第三季央行理監事會議，相關決策都將影響股匯市的動態。

永豐投顧表示，從技術面來看，短線技術指標低檔翻揚，短多有反攻架式，但成交量已降到 3000 億以下，顯然市場信心不足，若無明顯的利多挹注，短期恐難突破 22000 點壓力。

目前市場關注的焦點有三，包括美國總統大選的不確定性、聯準會的態度、以及等待下次輝達財報的再測試。

永豐投顧解讀，依聯準會主席鮑爾的作風，應是降息 1 碼，有利股市。