〈台股盤後〉秋節前量能再縮 收漲90點站上月線大關

台股明日因中秋節國定假日休市一日，加上本周為超級央行周，外界屏息觀望美國聯準會政策，今 (16) 日在買盤縮手下，成交量再度急凍、僅剩 2,314 億元，續創下八個半月來新低，終場上漲 90.43 點，收在 21,850.08 點，收復月線大關。