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台股

〈台股盤後〉秋節前量能再縮 收漲90點站上月線大關

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-16 13:58

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〈台股盤後〉秋節前量能再縮 收漲90點站上月線大關。(鉅亨網資料照)

台股明日因中秋節國定假日休市一日，加上本周為超級央行周，外界屏息觀望美國聯準會政策，今 (16) 日在買盤縮手下，成交量再度急凍、僅剩 2,314 億元，續創下八個半月來新低，終場上漲 90.43 點，收在 21,850.08 點，收復月線大關。

權值股漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 收在平盤，鴻海 (2317-TW) 午盤過後急拉、強彈近 3%，一舉站回月線大關，聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW) 則分別小漲、小跌，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 受惠先進封裝需求強、獲外資升評，強漲近半根，支撐大盤走揚。


高價股則普遍遭壓抑，股王信驊 (5274-TW) 不到中午就重挫跌停，回測半年線支撐，大立光 (3008-TW) 也下挫近 3%，旭隼 (6409-TW) 日前才剛創波段高，今日賣壓出籠下，隨即下挫 4%，其他如祥碩 (5269-TW)、嘉澤 (3533-TW) 也都有 2-4% 的跌幅。

今日成交重心聚焦半導體設備股，指標股萬潤 (6187-TW) 盤中再創歷史新高，終場也大漲近 6%，也連帶拉抬同族群的科嶠 (4542-TW)、博磊 (3581-TW) 與濾能 (6823-TW) 同步漲停，其他如翔名 (8091-TW)、光洋科 (1785-TW) 漲幅都達半根以上，走勢相當凌厲。

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台股權值股台積電鴻海日月光投控電子光通訊

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台積電9470.00%
鴻海1812.84%
光洋科67.55.14%
翔名158.56.02%
濾能61.39.86%
博磊54.89.93%
科嶠90.79.94%
萬潤4725.95%
嘉澤1355-3.56%
祥碩1525-2.87%
旭隼2020-3.58%
大立光2625-2.96%
信驊4270-9.92%
日月光投控1544.76%
廣達254-0.20%
聯發科11300.44%
台積電172.50.62%
日月光投資控股9.661.26%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.06
加權指數法興(售) 槓桿5.21
台積電法興(購) 槓桿5.18
鴻海法興(購) 槓桿6.36
鴻海法興(購) 槓桿7.53

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中弱短強
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