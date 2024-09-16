〈台股盤後〉秋節前量能再縮 收漲90點站上月線大關
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-16 13:58
台股明日因中秋節國定假日休市一日，加上本周為超級央行周，外界屏息觀望美國聯準會政策，今 (16) 日在買盤縮手下，成交量再度急凍、僅剩 2,314 億元，續創下八個半月來新低，終場上漲 90.43 點，收在 21,850.08 點，收復月線大關。
權值股漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 收在平盤，鴻海 (2317-TW) 午盤過後急拉、強彈近 3%，一舉站回月線大關，聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW) 則分別小漲、小跌，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 受惠先進封裝需求強、獲外資升評，強漲近半根，支撐大盤走揚。
高價股則普遍遭壓抑，股王信驊 (5274-TW) 不到中午就重挫跌停，回測半年線支撐，大立光 (3008-TW) 也下挫近 3%，旭隼 (6409-TW) 日前才剛創波段高，今日賣壓出籠下，隨即下挫 4%，其他如祥碩 (5269-TW)、嘉澤 (3533-TW) 也都有 2-4% 的跌幅。
今日成交重心聚焦半導體設備股，指標股萬潤 (6187-TW) 盤中再創歷史新高，終場也大漲近 6%，也連帶拉抬同族群的科嶠 (4542-TW)、博磊 (3581-TW) 與濾能 (6823-TW) 同步漲停，其他如翔名 (8091-TW)、光洋科 (1785-TW) 漲幅都達半根以上，走勢相當凌厲。
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