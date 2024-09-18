盤中速報 - NEAR大漲9.11%，報4.251美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 00:05
NEAR(NEAR)在過去 24 小時內漲幅超過9.11%，最新價格4.251美元，總成交量達0.43億美元，總市值47.58億美元，目前市值排名第 16 名。
近 1 日最高價：4.279美元，近 1 日最低價：3.832美元，流通供給量：1,123,562,046。
NEAR剛開始在2017年是個AI機器項目，是由微軟前軟體開發員Alexander Skidanov與Google前工程經理Ilya Polosukhin於舊金山所創立的。NEAR的通證經濟模型是圍繞NEAR通證設計的，後者是該平臺上的一種價值單元，通證持有者可憑藉NEAR通證使用NEAR平臺的應用，參與網路治理以及通過質押賺取通證獎勵。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.72%
- 近 1 月：-2.73%
- 近 3 月：-24.85%
- 近 6 月：-52.90%
- 今年以來：+2.35%
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