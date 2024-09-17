盤中速報 - Sui大漲8.39%，報1.17美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 21:20
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過8.39%，最新價格1.17美元，總成交量達1.53億美元，總市值31.45億美元，目前市值排名第 21 名。
近 1 日最高價：1.19美元，近 1 日最低價：1.02美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+14.03%
- 近 1 月：+26.40%
- 近 3 月：+17.51%
- 近 6 月：-35.33%
- 今年以來：+24.05%
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