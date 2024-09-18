美聯準會降息對「科技七雄」影響多大？巴倫周刊：基本面才是重點

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-18 07:36

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隨著美聯準會 (Fed) 即將召開議息會議，科技投資者正密切關注可能的降息決策。

根據 CME FedWatch 工具數據，周一稍早，聯邦基金期貨市場預測，9 月 18 日的政策會議上，降息 25 個基點的概率為 41%，而降息 50 個基點的概率則達到 59%。這一數據顯示，相較於一周前，市場對於更大幅度降息的預期有所上升。

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今年以來，專門跟蹤「科技七雄」的交易所交易基金 Roundhill Magnificent Seven (MAGS-US) 已上漲 35%，而納斯達克綜合指數的漲幅僅為 18%。其中，輝達股價更是飆升 141%。

歷史數據顯示，利率對成長型科技股的影響較大，因為這些公司的價值主要來自未來的利潤。加息會降低未來利潤的現值，而降息則會提高其現值。然而，專家認為，降息對「科技七雄」的幫助可能不會如過去那麼顯著。

《巴倫周刊》近期進行了一項相關性分析，旨在找出哪個指數與短期美國國債價格上漲（即利率下降）之間的正相關程度。分析結果顯示，「科技七雄」與利率下降的相關性（相關係數為 0.43）低於納斯達克 100 指數（0.52），而納斯達克 100 指數又低於標普 500 指數（0.56），標普 500 指數的相關性則低於羅素 2000 指數（0.59）。相關係數為 1 表示某個指數的走勢與利率下降同步波動。

此外，專家強調，不應過度誇大 Fed 利率政策的影響。推動股價上漲的關鍵因素仍然是公司基本面。如果一家科技公司的盈利遠低於預期，即使降息也無法阻止其股價大幅下跌；反之，若公司因產品周期超出預期，股價則有望上漲。