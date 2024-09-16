國泰證9月投資氣象料美國降息 有利這2大市場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-16 18:00

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在聯準會 (Fed) 降息可能性高的氛圍下，經濟將進入新一輪寬鬆政策週期，國泰證券今 (16) 日發布 9 月投資氣象，對於美國、新興亞洲、原油和黃金均抱持「正向」樂觀看法，惟仍多留意，全球經濟和政治局勢變化帶來的不確定性風險。

國泰證認為，美國 8 月非農就業人口數據不如市場預期，使市場普遍認為聯準會 (Fed)9 月降息兩碼的機率超越 50%，降息循環將有望啟動，因此，建議投資人可擇機拉長債券投資組合年期，加強債券息收鎖利效果。

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在市場配置上，國泰證說明，可留意長年期的美國公債、高信評的醫療保健企業債，以及美國大型銀行的金融債，以把握降息前布局債市的機會。

對於新興亞洲市場，國泰證看好降息後促進資本市場活躍發展，推動經濟增長，又以台灣、韓國於降息一年後漲幅較大。