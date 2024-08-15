國泰證8月投資氣象 看好美、日市場和黃金 但須留意此風險
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-15 16:48
國泰證券今 (15) 日針對全球主要股市及商品提出 8 月投資氣象觀點，在美國聯準會 (Fed) 即將降息的氛圍下，對美國、日本、新興亞洲和黃金抱持「正向」看法，惟仍需多留意美國總統大選帶來的不確定性風險。
在美國市場，國泰證觀察，通膨有逐漸降溫趨勢，加上聯準會主席鮑爾表達目前通膨水準已明顯低於央行基準利率，9 月啟動降息的可能性進一步增強。
不過，隨著美國總統大選的逼近，全球金融市場密切關注兩黨候選人的政策走向及其對經濟潛在影響，尤其是美國前總統川普時隔 4 年再度出馬競選，其政策主張將對特定產業帶來潛在利多，被華爾街稱為「Trump Trade」。
川普的能源政策傾向支持傳統能源，鼓勵石油和天然氣的探勘及生產，同時主張放鬆華爾街的資本流動性規則及金融監管，並強調美國優先的貿易保護政策，因此，傳統能源、美國金融、製藥公司及保險公司皆有望受益。
而在日本市場，儘管市場預期川普政策對日股整體影響不大，但對非美半導體課稅或制裁，可能使日本供應商有機會順勢漲價。
國泰證認為，對日本投資布局可多著墨於消費、科技、金融，其次為能源、公用事業和醫療保健。
此外，利率動向與黃金價格息息相關，降息的確將使投資人尋求更高收益的投資機會，並減少持有無息資產的機會成本；國泰證指出，黃金不僅是在經濟不確定性下對抗通膨的優良避險商品，又以前次川普當選總統的經驗，可多運用黃金 ETF 來做防禦配置。
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