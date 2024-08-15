國泰證8月投資氣象 看好美、日市場和黃金 但須留意此風險

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-15 16:48

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國泰證券今 (15) 日針對全球主要股市及商品提出 8 月投資氣象觀點，在美國聯準會 (Fed) 即將降息的氛圍下，對美國、日本、新興亞洲和黃金抱持「正向」看法，惟仍需多留意美國總統大選帶來的不確定性風險。

在美國市場，國泰證觀察，通膨有逐漸降溫趨勢，加上聯準會主席鮑爾表達目前通膨水準已明顯低於央行基準利率，9 月啟動降息的可能性進一步增強。

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不過，隨著美國總統大選的逼近，全球金融市場密切關注兩黨候選人的政策走向及其對經濟潛在影響，尤其是美國前總統川普時隔 4 年再度出馬競選，其政策主張將對特定產業帶來潛在利多，被華爾街稱為「Trump Trade」。

川普的能源政策傾向支持傳統能源，鼓勵石油和天然氣的探勘及生產，同時主張放鬆華爾街的資本流動性規則及金融監管，並強調美國優先的貿易保護政策，因此，傳統能源、美國金融、製藥公司及保險公司皆有望受益。

而在日本市場，儘管市場預期川普政策對日股整體影響不大，但對非美半導體課稅或制裁，可能使日本供應商有機會順勢漲價。

國泰證認為，對日本投資布局可多著墨於消費、科技、金融，其次為能源、公用事業和醫療保健。