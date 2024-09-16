信義企業集團創辦人周俊吉接棒台灣上市櫃公司協會理事長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-16 14:52

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台灣上市櫃公司協會第 4、5 屆理事長交接典禮今 (16) 日舉行，由行政院長卓榮泰擔任監交人，見證第 4 屆理事長黃偉祥將協會印信，交接給第 5 屆理事長信義企業集團 (9940-TW) 創辦人周俊吉，今天典禮新北市長侯友宜與台北市政府秘書長李泰興也到場支持。

周俊吉在致詞中表達對黃偉祥理事長及前三屆理事長的感謝，感念他們對協會發展的深遠貢獻。周俊吉指出，信義房屋自創立以來，始終關注利害關係人的權益，並在公司治理評鑑中連續 10 年榮獲上市企業前 5% 的佳績。他強調，這些成就來自於企業內部的努力，也得益於社會對企業責任與永續發展的支持。

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周俊吉強調，協會未來的重點將是導入更多 ESG 資源，幫助會員企業邁向永續經營，創造「永續好生活」。他指出，ESG 的推動不僅能夠為企業打造屬於自己的產業生態系，還能讓台灣社會與地球環境實現共生共榮，這也是社會對上市櫃公司的最大期待。

周俊吉進一步提到，建構一個完整且健全的企業 ESG 生態系是一項龐大的工程，必須仰賴社會各界的共同合作。他以行政院長卓榮泰所帶領的行政團隊為例，指出政府在推動「2050 台灣淨零轉型」的 12 項關鍵戰略行動計畫中，為企業提供了良好的發展條件，包括公部門設置永續長，並與民間企業加強對接。周俊吉相信，在政府的支持以及各會員企業的努力與創意下，協會將能加速建構一個完整的 ESG 生態系。

周俊吉認為，未來兩年的任務任重而道遠，但他期待在各方的共同努力下，推動台灣經濟的持續成長，使台灣社會因協會的貢獻而變得更加美好。