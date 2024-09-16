信義企業集團創辦人周俊吉接棒台灣上市櫃公司協會理事長
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-16 14:52
台灣上市櫃公司協會第 4、5 屆理事長交接典禮今 (16) 日舉行，由行政院長卓榮泰擔任監交人，見證第 4 屆理事長黃偉祥將協會印信，交接給第 5 屆理事長信義企業集團 (9940-TW) 創辦人周俊吉，今天典禮新北市長侯友宜與台北市政府秘書長李泰興也到場支持。
周俊吉在致詞中表達對黃偉祥理事長及前三屆理事長的感謝，感念他們對協會發展的深遠貢獻。周俊吉指出，信義房屋自創立以來，始終關注利害關係人的權益，並在公司治理評鑑中連續 10 年榮獲上市企業前 5% 的佳績。他強調，這些成就來自於企業內部的努力，也得益於社會對企業責任與永續發展的支持。
周俊吉強調，協會未來的重點將是導入更多 ESG 資源，幫助會員企業邁向永續經營，創造「永續好生活」。他指出，ESG 的推動不僅能夠為企業打造屬於自己的產業生態系，還能讓台灣社會與地球環境實現共生共榮，這也是社會對上市櫃公司的最大期待。
周俊吉進一步提到，建構一個完整且健全的企業 ESG 生態系是一項龐大的工程，必須仰賴社會各界的共同合作。他以行政院長卓榮泰所帶領的行政團隊為例，指出政府在推動「2050 台灣淨零轉型」的 12 項關鍵戰略行動計畫中，為企業提供了良好的發展條件，包括公部門設置永續長，並與民間企業加強對接。周俊吉相信，在政府的支持以及各會員企業的努力與創意下，協會將能加速建構一個完整的 ESG 生態系。
周俊吉認為，未來兩年的任務任重而道遠，但他期待在各方的共同努力下，推動台灣經濟的持續成長，使台灣社會因協會的貢獻而變得更加美好。
台灣上市櫃公司協會第 5 屆理事長爲周俊吉 / 信義房屋公司創辦人，副理事長爲賴杉桂 / 崇越科技 (5435-TW) 公司集團副董事長、黃柏漙 / 緯創資通 (3231-TW) 公司副董事長、郭水義 / 中華電信 (2412-TW) 公司董事長。常務理事: 朱復銓 / 樺漢科技 (6414-TW)) 公司董事長、井琪 / 遠傳電信 (4904) 公司總經理、韓家寅 / 大成 (1210-TW) 集團副總裁。常務監事: 杜綉珍 / 巨大 (9921-TW) 集團董事長，中部分會會長: 廖紫岑 / 台灣數位光訊 (6464-TW)) 公司董事長，南部分會會長: 黃清山 / 南六企業 (6504-TW) 公司董事長，創辦人: 施明豪 / 財政部關貿網路 (6183-TW) 公司前董事長。
台灣上市櫃公司協會目前會員人數 308 人，新會員包含: 台灣大哥大 (3045-TW) 公司、台灣高速鐵路 (2633-TW)) 公司、摩根大通銀行台北分行、香港商世邦魏理仕有限公司台灣分公司、三商美邦人壽保險 (2867-TW) 公司、士林開發 (5324-TW)) 公司等公司。
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