國泰證喜迎20周年 達200萬客戶新里程碑 晉升前5大券商

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-10 16:37

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國泰證券於今 (2024) 年迎接成立 20 周年，在金融創新有成下，成功晉升前五大券商、3 年內新增客戶達百萬人，並達成 200 萬名客戶新里程碑，國泰證強調，「200 萬客戶數」是里程碑也是創新發展的起點，象徵著投資人的認同與信任，未來將秉持數位為客戶賦能初衷，力求在變動的環境中加速前進。

國泰證回顧 20 個年頭，秉持集團「誠信、當責、創新」核心價值，傾聽投資人需求、解決痛點，跳脫傳統框架，開創證券「無人區」貼心服務，例如降低台美股定期定額門檻、提供無差別的優惠手續費、智慧加減碼等。

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因此，國泰證以券商黑馬之姿寫下多項業界紀錄，尤其全台券商市占率排名自 10 年前第 15，僅 10 萬戶規模，2 年前超車到全台前 5 大券商，客戶數僅花 3 年即從 100 萬戶翻倍成長，如今再創 200 萬客戶的里程碑，蟬聯 8 年複委託市場龍頭，20 周年繳出亮眼成績單。

回顧過往，國泰證成為撼動券商排名的黑馬，原因在於「數位創新」，2017 年是數位轉型首部曲，領先業界推線上開戶 App，可一站式開辦證券戶掌握台美股盤勢。

而有感於大眾常因「資金不充裕」、「沒有時間盯盤」等問題，對投資理財望而卻步，國泰證改變市場手續費率、降低定期定額投資門檻，引發投資人關注討論，自「2019 年取消低消、提供台股定期定額超優惠手續費」、「2022 推美股 ETF 手續費均一價」等，使小額投資人也能參與市場，成功大幅拓展小資客群。

除了降低投資門檻，國泰證持續注入金融創新量能推出「數位證券服務」搶占投資人心占率，如業界貼心創舉「2023 年台股定期定額智慧加減碼」、「2024 年股息再投資」，讓投資人不僅能以股價的季均價為基準，智慧調整定期定額之申購金額，還能一鍵自動化投入股息，放大「複利」效益，因而贏得數位原生世代肯定，去年一舉獲社群平台 Dcard 票選為年輕人最愛券商。