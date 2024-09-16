法巴調升黃金目標價到2600美元 預估聯準會年底前共降息50個基點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-16 14:01

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根據最新一期 (12) 日法國巴黎銀行財富管理新聞雙週刊，由財富管理團隊的亞洲區投資長巴亞尼、香港首席投資策略師、亞洲投資專家劉傑俊共同撰文，預期美國聯準會將在 9 月降息 25 個基點，並在 12 月時再降 25 個基點。看好黃金，將 2024 年的目標價調升至每盎司 2,600 美元。

觀察最近數週的經濟數據，美國經濟有望實現軟著陸，將不會引發經濟衰退。舉例來說，美國 ISM 製造業採購經理人指數已回升至 50 以上、信貸需求成長已改善並反映在銀行貸款申請件數，此外，零售銷售成長增幅優於市場預期，美國消費者信心指數亦創下 6 個月以來的新高。

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隨著通膨減緩及勞動市場降溫，今年 9 月降息的時間點幾乎已成定局，關鍵則落在降息的幅度，將採 25 個基點或是 50 個基點。

期貨市場目前預期，2024 年底前，美國聯準會將連續降息計 100 個基點，然而，若依此降息的目標將會形成衰退式降息，這樣降息幅度過猛。 若經濟數據持續顯示「軟著陸」趨勢， 法巴財管預期美國聯準會將在 9 月降息 25 個基點，並在 12 月時再降 25 個基點。

若未來數月美國經濟數據表現更具韌性，法巴財管預期債券殖利率可望反彈，針對美國 10 年期國債殖利率，3 個月和 12 個月的殖利率預測分別為 4.25% 和 4%。

短期展望，法巴財管技術性將美國政府債券評級由正面轉為中性，中期展望仍維持樂觀。若 10 年期美債殖利率回升至 4% 以上，進場時機將更為理想，屆時將恢復正面評級。持續看好短期美國投資級債券，其收益率具有吸引力，隨著經濟增長及投資需求持續，信貸利差可望進一步縮小。

儘管近期 AI 概念股表現有放緩，但法巴財管不認為這意味著此題材的投資收益已終結，相信 AI 革命仍處於早期階段，因此股價回調將帶來進場機會。另外，半導體股僅是 AI 發展中的一小部分，有很多機會存在於軟體、資料中心、硬體及網絡安全等領域。市場普遍預期 AI 將推動消費服務、金融、媒體、娛樂和醫療保健等多個產業的利潤提升。

在三大投資策略：股票、債券、貨幣的配置上。中期來看，對全球股市抱持樂觀態度。如果經濟軟著陸的趨勢持續，降息環境及流動性改善可望支持股票表現。不過，市場對經濟衰退、美國大選及季節性不利因素的擔憂仍然存在，將可能會導致秋季市場波動加大。然而，任何短期的下跌都將帶來進場的良機。

債券方面，維持政府債券的中性評級，對美國抗通膨債券持樂觀看法。儘管如此，基於技術性分析，將美國國債評級調整為「中性」，並將美國 10 年期國債的 12 個月殖利率預估下調至 4.0%。此外，看好投資級別債券與新興市場債券（美元及當地貨幣），尤其是美國短期和歐元區最多 10 年期的投資級企業債。

法巴持續看好大宗商品前景，尤其是黃金和基本金屬。將黃金的評價調至「正面」，並將 2024 年的目標價調升至每盎司 2,600 美元。石油評價則調至「中性」，布蘭特原油的目標價區間設定為 75-85 美元。對基本金屬的看法亦調至「正面」。