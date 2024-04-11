〈ESG投資趨勢〉法巴ESG大調查：10大ESG挑戰、7項重點一次看

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-11 13:26

法國巴黎銀行集團日前進行一項全球性 ESG 調查結果顯示，自 2017 年以來，投資人已從詢問「為什麼」整合 ESG 轉向於「如何」落實 ESG。面對越來越多使用 ESG 數據、淨零目標，以及將 ESG 知識融合營運的挑戰，未來兩年將是實際推行 ESG 策略的關鍵時期。有 51% 的受訪者表示，他們的組織正在將 ESG 專業知識和數據納入在投資組合管理或投資決策中，其中亞太地區的受訪者比例最高，佔 57%。

為了提供企業實用的基準數據，法巴銀行集團並採訪了橫跨歐洲（比荷盧、法國、德國、伊比利半島、義大利、北歐、瑞士和英國）322 家上市公司的 375 位經理人，這些公司的市值共超過 6 兆歐元。

在此次國際 ESG 企業調查中，法巴銀行團隊提出了投資人關係中所面臨的 10 大 ESG 挑戰：

將 ESG 定位為公司高層（C-suite）級別 ：將近一半的受訪者表示，該企業的永續部門會向執行長匯報工作內容。另外，將近三分之二的受訪者指出，該企業會指定一名董事會成員負責監管 ESG 相關議題。 將 ESG 納入企業資本故事：3/4 的受訪者表示，投資人所關注的 ESG 議題中，只有不到 5% 的議題會對財務產生影響。 反覆解釋並加以說服 ：召開 ESG 會議前，管理層的路演 (roadshow) 是企業與 ESG 投資人主要的互動模式。 將 ESG 轉化為財務策略：近 2/3 的企業將 ESG 納入其財務策略，但只有不到一半的企業定義了 ESG 的關鍵績效指標。 了解專業投資人與 ESG 投資人的期望 ：ESG 投資人所涉及到的主要挑戰為其利害關係人的 ESG 分析方法各不相同 增加利害關係人的多元性 ：幾乎所有受訪者都希望在股東基礎的建立上保留 ESG 投資人，但只有 6% 的受訪者設定其量化目標。 預期新的 ESG 相關股東行動主義風險 ：雖然股東大會上 ESG 反對票的風險尚未被視為優先目標，將近 1/3 的企業近期仍在 ESG 方面，受到激進投資人的質疑。 掌握 ESG 相關法規 ：僅有 1/3 的受訪者清楚意識到 ESG 法規對公司產生的影響，而超過一半的受訪者承認在遵循相關法規上面臨難題。 使報告符合 ESG 標準 ：僅有 1/3 的受訪企業其 ESG 報告符合歐盟分類的標準，以及僅有 1/4 的受訪企業認為外部的 ESG 資料庫品質良好。 分配適當資源應對 ESG 挑戰：低於一半的企業有在財務部門安排專員負責監測 ESG 議題，近 2/3 的企業則沒有委任任何一位專門負責管理 ESG 議題的全職投資人關係專員。

根據法國巴黎銀行集團針對 420 家資產所有者和管理者、避險基金，以及私募股權公司進行的《2023 年法國巴黎銀行全球 ESG 調查》顯示，機構投資人正在調度資金進行投資，以便於在獲得財務報酬的同時，產生可衡量的正面影響。儘管資料限制是整合 ESG 的最大阻礙，尤其是在應對氣候變遷帶來的金融風險層面，但機構投資人仍持續將 ESG 納入其投資組合管理和投資決策中。

透過此調查結果，法巴銀行團隊分析出以下七大重點，包含：

投資人在淨零排放目標雖面臨外部承諾的壓力，依舊加速執行低碳轉型策略：41% 的受訪者表示，實現淨零排放是其組織目前的優先工作事項；48% 的受訪者則表示將在接下來的兩年內實現淨零排放。而在 2021 年，只有 18% 的投資人做出淨零排放的承諾，33% 的投資人表示正在考慮做出承諾。 影響力投資的重要性與日俱增：54% 的受訪者預計在未來兩年內採用影響力投資方式，影響力投資將成為全球最受歡迎的 ESG 投資方式。 有限的數據依舊是 ESG 投資的最大障礙：71% 的受訪者表示，不一致和不完整的 ESG 數據是進一步採用 ESG 的重大障礙（相較於 2021 年增加了 17 個百分點）。為了克服這些數據挑戰，65% 的受訪者認為他們會使用和比較多種數據的來源，而 37% 的受訪者指出會採用自己的研究方法。 生物多樣性數據較氣候數據落後：66% 的投資人認為，他們需要進行更多準備工作來考量生物多樣性的損失或其他環境目標，例如水資源利用、廢棄物回收和生態系統保護。然而，生物多樣性數據尚處於初步階段。 積極擁有權（Active Ownership）扮演關鍵角色：45% 的受訪者表示，積極擁有權在未來兩年將會成為一項關鍵的 ESG 指標。76% 的受訪者認為氣候變遷和脫碳是對於決策投票、主動參與和潛在投資變化方面優先考量的事項。 將 ESG 專業知識納入投資相關業務： 51% 的受訪者表示，他們的組織正在將 ESG 專業知識和數據納入在投資組合管理或投資決策中，其中亞太地區的受訪者比例最高（佔 57%）。42% 的受訪者表示，他們亦將 ESG 專業知識和數據納入在風險管理，37% 的受訪者則將 ESG 專業知識和數據應用於監測 ESG 的合格規範中。

監管和商譽風險是主要驅動力： 受訪者最有可能評估 ESG 監管和商譽風險的財務重要性，分別為 60% 和 58%。另外，投資人最難以評估生物多樣性損失的財務重要性，比例僅為 32%。

根據法巴銀行團隊調查顯示，自 2017 年以來，機構投資人已從詢問「為什麼」整合 ESG 轉向於專注「如何」落實 ESG。現階段的投資人逐漸應對越來越多使用 ESG 數據、實現淨零目標，以及將 ESG 專業知識融合營運的挑戰。未來兩年將會是這些投資人實際推行 ESG 策略的關鍵時期。

法巴銀行團隊認為，有鑑於投資人希望在全球各地區域展開行動，「永續金融」正在迅速趨向成熟。已看到一些具有啟發性的例子，表示投資人正在想方設法應對有限的數據品質，透過與其他機構合作，並利用新的數據管理技術，將永續落實至業務中。