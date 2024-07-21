法巴財管續看好4大投資主題 並建議增持黃金和「綠色金屬」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-21 10:59

法國巴黎銀行財富管理統計，年初看好的四個投資主題「脫碳和電動化」、「人工智慧大眾化」、「多元化投資組合策略」和「健康轉型」，至今的回報率均達到兩位數，今年截至 5 月 28 日，「人工智慧大眾化」表現最佳，有超過 30% 的回報率。並建議增持黃金和大宗商品中的「綠色金屬」，均達兩位數投報率。

年初至今，金融市場克服一系列挑戰並不斷攀升，願意承擔風險的投資人在股票和大宗商品方面收穫頗豐。



法巴財富管理於年初看好的六個投資主題中的四個，包括「脫碳和電動化」、「人工智慧大眾化」、「多元化投資組合策略」和「健康轉型」，至今的回報率均達到兩位數， 因此仍持續看好這些領域的投資機會。

其中，截至今年 5 月 28 日，「人工智慧大眾化」主題是表現最佳的主題，有超過 30% 的回報率。儘管看好這一主題，投資者仍應分散投資於風險 / 回報更具吸引力的其他領域。在被忽視的資産中存在「多重深度價值機遇」。深度價值能夠為有耐心的投資者提供巨大潛力，例如：英國和新興市場股票、金融股和信貸、價值及困境策略避險基金。



法巴財富管理投資建議：

• 英國與新興市場股票：偏好英國富時 100 指數和 MSCI 英國股票及 ETF 投資。在新興市場中，看好新興市場主權債券、拉美股票和 ETF / 基金提供的誘人收益。

• 重要過渡金屬與綠能：銅、鋁和錫的價格已飆升至 2023 年 1 月以來的最高水準，這主要是受供應面的推動。礦業的長期投資不足支持了銅的中期看漲觀點。綠色能源是一個逆向的價值與增長主題，其潛在需求只增不減。

• 採用多空策略的避險基金。

全球股票受惠於人工智慧主題，於上半年表現强勁。全球三大經濟體的 GDP 增長均加速，進而提振企業獲利。在選舉、降息步伐及美國經濟增長可能放緩等因素影響下，今年下半年有更多波動。