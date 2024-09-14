美聯航攜手SpaceX 上千架飛機掛上星鏈 同業ViaSat重創近15%

鉅亨網編譯許家華 2024-09-14 07:17

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天基 Wi-Fi 供應商 ViaSat (VSAT-US) 周五 (13 日) 股價重挫近 15%，係因美國聯合航空公司 (UAL-US) 同日宣布與馬斯克 (Elon Musk) 旗下太空公司 SpaceX 達成飛行網路服務協議。

美國聯合航空周五表示，將在其數千架客機上免費提供來自 SpaceX 星鏈 (Starlink) 的天基 Wi-F，此舉重創同業 ViaSat，因為該公司也是美聯航的供應商。

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美聯航稱與星鏈的協議創業界最大規模，因適用範圍涵蓋 1000 多架飛機，且將於 2025 年開始進行「門到門連接」測試。

美聯航執行長 Scott Kirby 在新聞稿中表示：「你在地面上能做的一切，很快就可以在 35000 英尺高空的美聯航飛機上完成，幾乎可以在世界任何地方進行。」

SpaceX 總裁兼首席營運長 Gwynne Shotwell 補充道：「我們很高興與聯合航空合作，改變飛行體驗。」

SpaceX 股票尚未上市，美聯航股價周五上漲 1.15%，收每股 50.22 美元；ViaSat 股價重挫 14.85%，收每股 12.79 美元，該股今年迄今已跌 54% 以上。同日標普 500 指數和道指分別上漲 0.5% 和 0.7%。

ViaSat 表示，將持續為美聯航大部分窄體飛機提供快速、高品質的機上網路，也將推出更多服務。該公司補充，自家擁有 60 多家客戶，且為 3800 多架在役飛機提供服務。

Gogo (GOGO-US) 也為飛機提供 Wi-Fi 服務，雖然美聯航不是 Gogo 的客戶，但面對來勢洶洶的 SpaceX，周五其股價仍應聲下跌 2.8%。

星鏈業務的成長速度很快，很難獲得準確的數字，但在 2024 年初，星鏈用戶約達 300 萬人，且 2023 年該服務用戶比 2022 年大約增加一倍。