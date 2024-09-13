〈美股早盤〉交易員押注聯準會降息 主要指數普漲

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-13 21:44

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標準普爾 500 指數和那斯達克指數本周迄今表現強勁。周四盤後，標普指數本周上漲近 3.5%，那斯達克指數則上漲 5.3%。道瓊指數上漲 1.9%。

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華爾街現在正在展望 9 月 17 日至 18 日舉行的聯準會政策會議，市場普遍預期聯準會將降息 25 個基點，對降息 50 基點的預期上升。目前，聯準會的目標利率為 5.25% 至 5.5%。

反映通膨溫和的經濟數據似乎也支持降息。 8 月消費者物價指數以年率計算為 2.5%，為 2021 年 2 月以來的最低水準。

Solus 另類資產管理公司首席策略師 Dan Greenhaus 表示：「歸根結底，美國消費者和經濟繼續表現良好，利潤繼續高於預期。」

他補充說：「因此，雖然我們在一些人工智慧公司的推動下遭遇了有意義的拋售，但反彈似乎完全合理，因為這些問題似乎並沒有擴大。」

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數上漲 51.17 點或 0.12%，暫報 41147.94 點

那斯達克上漲 6.22 點或 0.04%，暫報 17575.90 點

標普 500 上漲 7.0 點或 0.13%，暫報 5602.76 點

費半上漲 50.0 點或 1.02%，暫報 4948.44 點

台積電 ADR 上漲 1.13% 至每股 173.36 美元

十年期美債殖利率下跌 2 個基點，至 3.66%

紐約輕原油上漲 1.59%，至每桶 70.07 美元

布蘭特原油上漲 1.33%，至每桶 72.93 美元

黃金上漲 0.68%，至每盎司 2576.03 美元

美元指數下跌 0.36%，至 101.0

焦點個股：

波音 (BA-US) 下跌 1.40%，報 160.49 美元

波音最大的工會成員拒絕了合約提案並投票罷工，投票否決勞資協議，將從周五 (13 日) 午夜起舉行罷工，這將嚴重影響波音位於西雅圖的商業飛機製造中心的生產。

這是波音最大的工會組織 IAM District 751 自 2008 年以來首次罷工，這家工會代表 3.3 萬名波音員工。

Adobe (ADBE-US) 下跌 9.28%，報 532.12 美元

Adobe 第三季業績雖然在銷售和盈利優於預期，但第四季業績指引令人失望。

Adobe 公布，不計專案的每股盈餘為 4.65 美元，全季營收為 54.1 億美元。相較之下，LSEG 調查的分析師預計，調整後每股盈餘為 4.53 美元，營收為 53.7 億美元。

甲骨文 (ORCL-US) 上漲 6.03%，報 171.11 美元

甲骨文第一財季營收年增 7%，至 133 億美元，分析師預期 132.3 億美元；其中，雲基建營收年增 45% 至 22 億美元，分析師預期 21.8 億美元。非 GAAP 口徑下，年增 17% 至每股收益 1.39 美元，分析師預期 1.33 美元。期內新增 42 份雲 GPU 合同簽單，價值 30 億美元，強勁的合同積壓將支持收入在 2025 財年持續增長。

此外，甲骨文宣布與亞馬遜 AWS 簽署多雲協議，甲骨文最新的技術 Exadata 硬體和資料庫軟體的 23ai 版將嵌入到 AWS 雲數據中心，今年 12 月上線時，AWS 客户可輕鬆便捷訪問甲骨文資料庫。

華爾街分析：

德意志銀行發布報告，將標普 500 指數的年終目標從 5500 點上調至 5750 點，理由是在強勁的風險偏好推動下，股票回購增加、企業獲利強勁，和資金流入強勁。他們還認為，股市 8 月以來的回調看來「已經完成」。