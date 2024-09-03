Starlink恐遭吊照！巴西總統評X禁令獲最高法院支持：世界沒義務容忍馬斯克極右意識形態

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-03 09:42

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巴西與特斯拉創辦人、億萬富翁馬斯克之間的緊張關係持續加劇，在最高法院法官週一 (2 日) 一致支持針對社群媒體 X 平台禁令判決數小時後，巴西電信監管機關威脅要吊銷馬斯克旗下衛星公司 Starlink 的營運執照。

巴西總統魯拉也支持最高法院法官 Alexandre de Moraes 禁止 X 平台的決定。該法官發現 X 允許發布有關巴西電子投票系統的仇恨訊息和假消息，進而破壞巴西的民主。

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這位巴西左派領導人週一稍晚告訴《CNN》說，「世界沒有義務僅僅因為馬斯克有錢就容忍他的極右意識形態」，並批評馬斯克「是美國公民，不是世界公民。他不能到處侮辱總統、議員、參議院、眾議院或最高法院」。

針對法官凍結 Starlink 帳戶支付 X 所欠罰款的舉動，馬斯克則在 X 上發文表示，將尋求對等扣押巴西資產，但他未透露具體方式。

Starlink 週一再次成為巴西當局的瞄準目標，由於該衛星公司拒絕遵守 Alexandre de Moraes 法官要求巴西所有網路供應商禁止訪問 X 的命令。

巴西電信監管機構 Anatel 專員 Artur Coimbra 向《路透社》表示，正檢查所有巴西電信商是否關閉 X 平台，對 Starlink 違規行為的制裁恐包括吊銷該公司在巴西的營運許可，

巴西對 X 的禁令已在上週六 (8 月 31 日) 生效，此前馬斯克拒絕在巴西指定一名法律代表，稱 Alexandre de Moraes 的 X 平台禁令是在試圖執行審查。