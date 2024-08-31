波音留校查看！NASA宣布Starliner空船返航 太空人明年2月才回地球

鉅亨網編譯許家華 綜合報導 2024-08-31 09:30

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美國國家航空暨太空總署 (NASA) 周四 (29 日) 宣布，在波音公司 (BA-US) Starliner 太空船滯留國際太空站 12 周後，終於確定 9 月 6 日啟程，不載人返回地球，但若有其他意外情況，返航日期可能會再次延遲。



此前，美國太空人 Butch Wilmore 和 Suni Williams 於 6 月 5 日搭乘首次載人試飛的波音的 Starliner 太空船發射升空，6 月 6 日飛抵國際太空站，但由於推進器故障和氦氣洩漏等問題，返航時間一再延後。

NASA 最新表示，太空船 Starliner 定於美東時間 9 月 6 日 18 時左右脫離太空站，午夜左右降落至美國新墨西哥州白沙太空港，屆時太空人 Wilmore 和 Williams 仍將持續留在國際太空站。

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NASA 於上周六 (24 日)判定，Starliner 太空艙推進系統的氣體洩漏和一些問題導致安全係數不足，無法在載有機組人員的情況下完成其任務，因此太空人 Wilmore 和 Williams 將改為 2025 年 2 月搭乘馬斯克 (Elon Musk) 旗下太空公司 SpaceX 的太空船 Dragon 返回地球。

Dragon 將於 9 月下旬輪值 Crew-9 載人任務，待其減員 2 名升空後，兩人再加入 Crew-9 任務，等 Crew-9 任務正常結束後，與 Crew-9 的成員一同返航。

雖然 Starliner 未能順利完成全部任務，但在解決技術問題後，NASA 表示可能會在未來某個時候為 Starliner 安排另一次載人任務，以判定是否認證，因此這次返航對整個波音航太計畫的未來至關重要。

如果 Starliner 再次發生事故，即太空船未能成功返回地球，那麼 NASA 有可能取消與波音在這個計畫上的合作，不認證該飛行器用於載人航空，這對已經嚴重受損的波音而言，又是一個沉重的打擊。

由於不斷的奮鬥和數年的間歇，Starliner 計畫已經損失了超過 15 億美元，計畫終止將導致一億美元投資泡湯。

太空人 Williams 和 Wilmore 得滯留太空約半年 他們會做什麼？

3 個月前 Starliner 進行首次載人飛行測試時，原本只預計一周左右就返回地球，因此太空人為了一件關鍵設備而捨棄自身行李，並未攜帶盥洗用品和其他個人舒適設施。

如今他們已在太空站約 12 周，由於他們並非「71 號遠徵隊 (Expedition 71)」的成員，只能以訪客身分留在太空站。(71 號遠徵隊是由 7 名太空人組成的國際機組人員，擔任國際太空站的正式工作人員)