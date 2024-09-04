求別吊銷！星鏈將在巴西境內封鎖X

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-04 14:08

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近日，實業家馬斯克 (Elon Musk) 旗下衛星網絡服務商星鏈 (Starlink) 宣布，將在巴西封鎖同為馬斯克所有的社交媒體平台 X。這一決定引發了廣泛的關注和討論，因為 X 在巴西擁有大量用戶，且是重要的資訊交流渠道。

Starlink 是全球衛星互聯網服務，旨在為偏遠地區提供高速網絡連接。隨著其在巴西的業務擴展，Starlink 開始面臨來自當地政府和監管機構的壓力。

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巴西法院要求，X 必須凍結平台上發布損害巴西民主內容之帳戶，但遭 X 拒絕，其中一項請求包括刪除巴西參議員馬科斯 · 杜瓦爾 (Marcos do Val) 的帳戶，因其可能參與策劃政變等而遭官方調查。

巴西最高法院法官周一 (2 日) 裁決，X 公然違抗法院命令且未繳納罰款，因此支持封鎖該平台的禁令，數小時後，巴西電信監管機關威脅要吊銷馬斯克旗下衛星公司 Starlink 的營運執照。

巴西最高法院的法官 Alexandre de Moraes 認為，這兩家同屬馬斯克所有的公司是協同工作，因此凍結 Starlink 在該國的金融資產，以確保 X 支付罰款。

巴西總統魯拉 (Luiz Inacio Lula da Silva) 也支持最高法院法官 Alexandre de Moraes 禁止 X 平台的決定。該法官認為，X 允許發布有關巴西電子投票系統的仇恨訊息和假消息，進而破壞巴西的民主。

Starlink 封鎖 X 平台的作法被認為是對巴西政府要求的一種回應，但封鎖 X 恐對巴西用戶造成重大影響，因為 X 在巴西擁有大量用戶，許多人依賴該平台進行即時資訊交流和社交互動，封鎖可能會限制他們的言論自由。此外，這一事件也引發了對科技公司在不同國家運營時，如何平衡商業利益與社會責任的討論。

業界專家指出，這一行動可能會對 Starlink 在巴西的市場形象造成損害，並影響其用戶增長。同時，這也可能促使其他國家重新評估與社交媒體平台的關係，進一步影響全球科技公司的運營策略。

巴西 10 月將舉行總統大選，現行總統魯拉的民調領先。馬斯克最近將該法官 Moraes 描述為「罪犯」，並形容他是達斯維德 (星際大戰中的反派) 和佛地魔 (哈利波特中的魔頭)，並多次呼籲彈劾他，堅稱 Moraes 的命令相當於非法審查。