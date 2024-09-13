〈房產〉房貸鬧錢荒交易趨緩 全台8月成屋待售量增約5000戶月增2.5%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-13 10:49

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8 月以來銀行房貸逼近滿水位、房貸鬧錢荒，台灣央行要求銀行降低不動產放款集中度，緊縮銀根讓房市交易速度放緩，而成屋市場待售量也出現增長。房仲業者統計各大線上售屋平台待售物件，並排除重複後，發現 8 月全台成屋市場待售量月增 2.5%，較 7 月增加約 5000 戶左右。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近兩年來房市買氣熱絡，市場更是瀰漫一股「供不應求」的氛圍，但自 8 月起房貸審核趨嚴、利率拉高、成數降低、排隊等撥款狀況頻傳，房市資金急凍，衝擊民眾購屋信心。觀察 8 月國內各大房仲公布內部交易市況，受到房貸鬧錢荒、房貸緊縮的影響，均較 7 月明顯降溫，大都較 7 月減少二成以上，顯見民眾因擔心房貸撥貸不如預期，購屋態度轉趨保守觀望，房市交易降溫，也讓 8 月成屋待售量不減反增。

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同時，進一步觀察 8 月七大都會區的成屋待售量均較 7 月增加，新北市月增 3.6%、桃園市月增 3.5%，高雄市月增 3.1%，台北市成長 2.9%，新竹縣市與台南市均月增 2.6%，台中市則成長 1.7%。陳金萍說，七大都會區待售均呈現量增，不過，不同產品待售量量增幅度並不相同，以目前市場交易主力的中低總價、小宅產品來說，因去化速度快，即使 8 月待售量增加，這類產品增幅有限，但中大坪數住宅相對去化緩慢，8 月成屋待售量增幅則較為明顯。