iPhone 16今開賣！刷兆豐卡分期最高3100元回饋 女性愛拍照75%選1TB 50+男最捨得換機

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-13 10:07

‌



iPhone 16 今 (13) 日開放預購！兆豐銀行線上線下同步祭出購機優惠，除 STUDIO A、中華電信、台灣大哥大等 9 大平台分期滿額登錄最高送 1,300 元回饋，到蝦皮購物領券還能現折 1,600 元，搭配分期滿額最高再拿 1500 元回饋，合計最高可獲 3100 元。經統計發現，願意買最大容量 1TB 的則有高達 75% 是女性，判斷與女性喜愛拍照記錄生活有關。

兆豐銀行今年第六度加入 iPhone 購機戰局，透過觀察以往數據，發現主要刷卡購機族群都集中在 41 到 50 歲，然而年過 50 後的中高齡消費者，願意嚐鮮買新機的則有超過 6 成比例都是男性。至於價位偏好則以 4 萬多元的中價位為主要大宗，佔比高達近 50%，

‌



今年蘋果首款 AI 內建手機登場，夾帶新增的沙漠鈦金色與全新相機控制按鈕，使得這場眾所矚目的 3C 年度盛事預期買氣高漲！不只電信三雄大推優惠搶市，發卡銀行同樣摩拳擦掌競推優惠，其中近年積極拓展消金業務的公股龍頭兆豐銀行也沒缺席，線上線下同步祭出購機優惠。

至於該如何入手新機才划算？兆豐銀行建議，喜歡分期付款的卡友，除了可利用蝦皮購物刷兆豐卡享有領券現折搭配分期滿額最高 3,100 元回饋，年底前也可透過 STUDIO A、Straight A、德誼數位、夏普震旦、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、神腦國際及兆豐卡友專屬 Apple Rewards Store 共九大平台，享有刷卡分期滿額登錄最高送 1,300 元優惠，其中兆豐卡友專屬 Apple Rewards Store 最高還可分到 12 期 0 利率，輸入折扣碼又可享 2% 回饋；至於想要一次付清的民眾透過兆豐卡友專屬 Apple Rewards Store 輸入優惠碼就能享有 2% 回饋金無上限優惠，搭配兆豐 e 秒刷鈦金卡，還可再獲得 3% 回饋，其中 2.5% 每期上限 200 元，0.5% 回饋無上限。

舉例來說，以分期購買要價 51,900 元的 iPhone16 Pro Max 512 GB 為例，到蝦皮購物領券現折 1,600 元，刷兆豐卡分期滿額登錄再送 1,500 元刷卡金，等於手機實花只要 48,800 元，換算下來約可用 94 折購入新機。