郭明錤上調iphone16 今年出貨量至8900萬 但明年Q1恐下滑逾5成
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-10 15:14
資深分析師郭明錤日前指出，iPhone 16 系列 2024 年出貨量預估上調至 8,800-8,900 萬部，其中 Pro 系列占比高達 68%，並表示明年第一季出貨恐下滑逾 5 成
郭明錤表示，iPhone 16 系列在第三季度出貨量預計年增 10%，主因是去年同期 iPhone 15 Pro Max 因潛望鏡鏡頭良率問題導致出貨動能較弱，而非 iPhone 16 需求強勁。
郭明錤預測，iPhone 16 系列第四季度出貨量約 6,300 萬部，較去年同期下滑 5-7%，到了 2025 年第一季度，受到新款 iPhone SE 4 潛在替代效應影響，出貨量更可能大幅下滑 53-55%。
在生產方面，郭明錤說明，現在 iPhone EMS 只有鴻海 (2317-TW) 跟立訊(002475-CN)，自今年七月開始，立訊已是和碩 iPhone 製造事業的最大股東，鴻海和立訊將分別承接 55-60% 和 40-45% 的 iPhone 16 系列訂單，iPhone 16 系列在今年第四季和明年上半年的預購結果，將是影響後續生產計劃的關鍵因素。
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