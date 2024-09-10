郭明錤上調iphone16 今年出貨量至8900萬 但明年Q1恐下滑逾5成

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在生產方面，郭明錤說明，現在 iPhone EMS 只有鴻海 (2317-TW) 跟立訊(002475-CN)，自今年七月開始，立訊已是和碩 iPhone 製造事業的最大股東，鴻海和立訊將分別承接 55-60% 和 40-45% 的 iPhone 16 系列訂單，iPhone 16 系列在今年第四季和明年上半年的預購結果，將是影響後續生產計劃的關鍵因素。