【省錢撇步】iPhone16激情上市，哪張信用卡最划算？

鉅亨研報 2024-09-12 13:49

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想要入手最新的 iPhone 16 但又想省錢？本文為您精選 6 張最佳信用卡，比較回饋、適用通路和特殊優惠。從玉山 Unicard 卡的 5% 高回饋、台新 @GOGO 卡網購神卡，到永豐 Sport 卡的運動獎勵，無論您是追求高回饋、喜歡分期付款，還是偏好特定購物平台，這篇攻略都能幫您在購買 iPhone 16 時做出最明智的決定，現在就來看看如何聰明選卡吧！

一、iPhone 16 系列價格與預購資訊

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iPhone 16 系列將於台灣時間 9 月 13 日晚上 8 點開始預購，9 月 20 日正式開賣，iPhone 16 售價 29,900 元起，iPhone 16 Plus 售價 32,900 元起。以下是 iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、 iPhone 16 Pro Max 的價格整理：

二、蘋果官網買 iPhone 16 哪家銀行分期 0 利率？

1. 僅有 6 家銀行分期 0 利率：

Apple 官網指出，僅有星展、中信、國泰、玉山、台新、富邦提供官網 3、6、12 期分期零利率方案。但需注意 2024 年起星展、中信、玉山、台新、富邦這 5 家銀行對分期消費不再提供額外回饋。

2. 不支援 JCB 信用卡

目前 Apple 官網支援的支付方式為 Apple Pay／MasterCard／Visa／ American Express，不接受 JCB 信用卡付款，包括透過 Apple Pay 使用 JCB 卡。

三、買 iPhone16 刷哪張信用卡最划算？

豐雲學堂整理比較 6 張最適合購買 iPhone 16 的信用卡。無論您是追求高回饋、喜歡分期付款，還是偏好直營店或網購，都能幫你找到最佳選擇。



以目前優惠來說，玉山 Unicard 卡最划算，原因是回饋比較下來較高，其他還有五張信用卡分別是…

結論