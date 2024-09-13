研調：2023全球二手智慧手機均價升至445美元 需求集中iPhone 12 和 13

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-13 12:45

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研調中心 Counterpoint Research 最新報告指出，2023 年全球二手智慧型手機平均售價已達 445 美元，顯示市場不僅銷量增長，價格亦持續上揚。這一趨勢主要受新興市場對舊款 iPhone 需求推動，預計未來幾年仍將持續。

新興市場消費者對二手手機品質認知提升，將整新機視為優質平價選擇。不僅個人用戶，中小企業也開始為員工採購整新機。線上銷售平台成熟，使消費者能輕鬆比較不同型號。

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然而，智慧型手機換機周期放緩導致整新機供應量下降，預計延續至 2024 年。需求集中在高階旗艦機型，尤其是 iPhone 12 和 13 系列。主要出口國本土需求增加，致使出口至新興市場的供應減少，推升平均售價。

Apple 在過去四年主導二手智慧型手機市場，iPhone 12 系列有望成為 2024 年最暢銷整新機。Samsung 位居第二，Galaxy S 系列自 2023 年起在二手市場逐漸受到青睞。

未來 2-3 年，二手手機銷量增長預計放緩，平均售價上漲空間有限。面對供應短缺，業者將轉向提供服務、保險、融資等新利潤增長點。各國政府推動的可持續發展政策，將成為市場變革的主要驅動力。