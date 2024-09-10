iPhone 16亮相！台灣大看好銷量較iPhone 15成長2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-10 18:07

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蘋果 (AAPL-US)iPhone 16 系列正式亮相，台灣大 (3045-TW) 個人用戶事業商務長林東閔今 (10) 日分享 2024 年 iPhone 趨勢，指出 iPhone 16 系列性能升級，加上不漲價兩大關鍵，看好 iPhone 16 系列買氣，力拚較 iPhone 15 銷量成長 2 成。

林東閔指出，合併台灣之星前，iPhone 14 銷量較 iPhone 15 有雙位數成長，合併台灣之星後，目前整體用戶數超過千萬，且在手機裝置銷量上有 20 個月年對年成長，今年也已連續 7 個月呈現雙位數成長，看好 iPhone 16 銷量將較 iPhone 15 成長 2 成。

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林東閔提到，iPhone 16 系列沒有漲價，加上性能升級以及推出「相機按鈕」，都是吸引果粉換機的關鍵。此外，A18 強大的晶片功能，還在使用 iPhone 12 或 iPhone 13 的消費者，也都有很大的機會換機，認為 iPhone 16 系列四個機種都有客群。

談到是否缺貨問題，林東閔則指出，台灣大會積極備貨，不過也坦言「給多少都不夠賣」，無法保證供貨一定充足。