研調：iPhone 16 生成式AI功能「錦上添花」 恐難刺激提前換機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-10 15:00

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研調機構 Counterpoint Research 指出，iPhone 16 的發布對蘋果至關重要，但 Apple Intelligence 等生成式 AI 功能短期內難以刺激用戶提前換機。

Counterpoint 資深分析師 Varun Mishra 表示，在 iPhone 換機週期延長及 Apple Intelligence 推出的背景下，iPhone 16 的發布顯得格外重要，然而，目前 AI 功能多屬錦上添花，尚未觀察到消費者對此有「累積需求」。

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研究指出，Apple Intelligence 的影響力需時間顯現，主因是功能和發布地區將分階段推出，因此，AI 功能預計將推動 iPhone 營收呈現階梯式增長，而非引發如 iPhone 6 或 iPhone 12/13 系列曾帶來的超級成長週期。

儘管如此，Counterpoint 預測蘋果服務業務將持續成長，預計 2025 年將占總收入四分之一，而 iPhone 仍將是 Apple (APPL-US) 的營收主力，約占半數。