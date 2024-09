富邦金前進WTO最大論壇！綠色金融工具備受國際關注

11 日富邦金控永續暨品牌公關處處長林茂生代表參與 WTO 公共論壇,演講主題為「Utilizing Financial Tools: The “Financial Sector” Also Can Contribute To Greener “Production Sectors”」(善用金融工具:金融業也能助攻產業綠色轉型),與多位來自政府單位、學界、商界的國際人士分享金融業如何扮演淨零關鍵推手,獲得現場熱烈迴響。