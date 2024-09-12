富邦金前進WTO最大論壇！綠色金融工具備受國際關注

鉅亨網記者陳于晴 2024-09-12 18:27

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世界貿易組織年度最大盛事—公共論壇 (WTO public forum)，自 2001 年開始舉辦，每年吸引超過 2 千名商貿代表參加，富邦金控致力推動產業低碳轉型，獲外交部邀請，不僅為本次台灣金融業唯一代表，也創下台灣金融業參加 WTO 公共論壇的首例，讓國際社會看到富邦金控及台灣金融業於 ESG 之努力。

11 日富邦金控永續暨品牌公關處處長林茂生代表參與 WTO 公共論壇，演講主題為「Utilizing Financial Tools: The “Financial Sector” Also Can Contribute To Greener “Production Sectors”」(善用金融工具：金融業也能助攻產業綠色轉型)，與多位來自政府單位、學界、商界的國際人士分享金融業如何扮演淨零關鍵推手，獲得現場熱烈迴響。

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富邦金控董事長蔡明興指出，聯合國氣候變遷大會 (COP) 近年會議不斷強調氣候、淨零項目得以持續、取得成功的必要條件即是金融資源。從承諾支援世界邁向 2050 年淨零碳排，團結全球 650 多家金融機構的「格拉斯哥淨零金融聯盟」(GFANZ)、到具體行動每年投資低碳經濟、進而成立啟動損失與損害基金，再再點出金融業具有引導企業轉型、扮演淨零關鍵推手的重要身份。富邦金控此次前進 WTO 公共論壇，分享金融業如何引領產業綠色轉型，也是讓國際社會更看見台灣於 ESG 的努力！

今年公共論壇主軸為「Re-globalization: Better Trade for a Better World」(再全球化：更好的貿易創造更好的世界)，並聚焦關注「綠色政策」與「數位化」帶來的影響。台灣以提案「以再全球化之名實現綠色與包容經濟：政府與私人企業的實踐」在千份提案中獲選，並獲 WTO 遴選為 30 場直播之一，內容備受肯定。

富邦金控於 WTO 公共論壇中分享，相較於科技業、製造業等，金融業本身碳排放量小，故減碳影響力在於龐大的投融資部位 (範疇三)，因此富邦金控於 2022 年通過科學基礎減碳目標(SBT) 審查，制定多項投融資減碳目標，包含：2027 年 40% 的投資組合完成自身 SBT 目標，2030 年發電專案融資、商用不動產 / 發電相關貸款、服務與商業建築產業長期貸款等碳排強度減降 5-6 成。

富邦金四大面向助台灣淨零 北富銀創台灣漁電共生聯貸案紀錄

富邦透過「投資、法人金融、個人金融、保險」等四大面向金融工具，達成友善環境目標。以企業融資面為例，台北富邦銀行與向陽集團合作全台首件、最大漁電共生聯貸案，協助向陽完成各項盡職調查、規劃各案場融資架構與時程，並協助編制案場營運計劃書，洽談推進銀行團加速籌組，2024 年 1 月完成新台幣 158 億元聯貸案簽約，創台灣太陽能聯貸案金額最高紀錄，獲 17 家銀行踴躍響應，超額認購近 200%，總裝置容量達 242MW。

北富銀於 2022 年統籌主辦向陽集團漁電共生 88.8 億聯貸案時，憑藉對太陽能產業的專業及熱忱，深獲向陽集團肯定，雙方再度攜手合作達成金融、企業及社會永續發展的三贏成效，持續為向陽集團推動綠電減碳、漁村再造及青農返鄉提供強而有力的資金挹注。

至於保險面，富邦產險則率先提出「2050 淨零承保」，目標於 2050 年後，不再承保煤炭及非典型油氣產業中，未有具體減碳行動或低碳轉型計畫的廠商；且對於相關產業之既有保單，將以 2023 年為基準，不再增加承保比例。且將透過承保行動，協助企業客戶低碳轉型。

除了金融核心本業，富邦也透過非金融的運動贊助、各項倡議行動，力促永續意識普及化。響應聯合國「運動拯救氣候倡議行動」(Sports for Climate Action)，以 Run For Greenᵀᴹ計畫結合跑步與植樹，串聯全台植樹 10 萬棵樹的目標與綠色馬拉松等永續目標。此外，富邦並積極支持淨零科技研發，贊助中研院、時代基金會 / 美國麻省理工學院 (MIT) 能源中心。

展望未來，在 2050 淨零碳排的道路上，金融業責無旁貸，富邦將持續發揮金融影響力，攜手政府、學術機構、各產業供應鏈一同前行。