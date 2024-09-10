富邦金前8月賺1133億元創歷年同期次高 穩居金控獲利王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-10 17:01

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富邦金 (2881-TW) 今 (10) 日 8 月稅後純益 55.3 億元，累計前 8 月稅後純益 1133.3 億元，年增 81.67%，每股稅後純益 (EPS) 為 8.43 元，創下歷年同期次高，穩居金控獲利王寶座。其中，子公司台北富邦銀行、富邦證券單月及累計前 8 月獲利皆創下歷年同期新高。

富邦人壽 8 月稅後純益為 23.6 億元，累計稅後純益為 745.5 億元，較去年同期成長 91%，創下歷年前 8 月第三高紀錄。本月主要投資收益來源主係國內外股票及基金資本利得、利息收入及股利收入。富邦人壽保持穩健的投資布局，並動態調整避險部位，以有效管理匯兌風險。

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股市方面，富邦人壽表示，8 月持續密切關注市場波動情況，伺機實現資本利得，再加上現金股息入帳挹注投資收益；債市方面，美國通膨降溫，8 月公債利率回落，富壽自今年 5 月起，已把握利率高檔時機，持續增加債券部位，以提升經常性收益。

匯市方面，市場對於 9 月聯準會降息之寬鬆預期促使美元走跌，導致美元兌台幣 8 月貶值 2.73%。富邦人壽透過拉高避險比例，控管匯兌損失，應對金融市場波動。

富邦人壽個體累計前 8 月初年度保費收入 (First Year Premium) 達 753 億元，較去年同期成長 15%，總保費收入 (Total Premium) 達 2335 億元，較去年同期成長 9%，預估皆排名業界第二；8 月初年度保費 107 億元，較去年同期成長 29%，總保費收入 272 億元，預估皆排名業界第二。8 月底淨值比率逾 10%，RBC 超過 350%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行 8 月稅後純益 29.1 億元，累計稅後純益 224.3 億元，分別較去年同期成長 25%、21%，續創單 8 月及累計前 8 月稅後純益歷年新高紀錄，主要來自銀行核心業務獲利動能穩健，存放款餘額雙位數成長及淨利差提升，利息淨收益年成長 11%，財富管理各項商品銷售動能上升。

北富銀信用卡客戶基盤擴大，有效卡數及簽帳金額較同期成長，手續費淨收益年成長超過 4 成。截至 8 月底逾放比率為 0.11%，備抵呆帳覆蓋率為 1144%，維持良好資產品質。

富邦產險 8 月稅後純益 4 億元，累計稅後純益 31.9 億元，保險本業收入穩健。8 月整體簽單保費 48.4 億元，較去年同期成長 9%。企業保險簽單保費較去年同期成長 13%，其中工程險因積極爭取綠能保險及公共工程等業務，單月簽單保費成長 29%。累計前 8 月簽單保費收入 445.5 億元，年成長 12%，簽單市佔率 24.3%，維穩市場龍頭地位。