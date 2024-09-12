中鋼集團開發船用鋁合金材料 實現船舶減重效益

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-12 18:21

‌



中鋼 (2002-TW) 攜手集團子公司中鋼鋁業成功開發出輕量化、高強度、易銲接及耐蝕性之船用鋁合金板，2021-2023 年平均一年約供應 4000 噸材料，廣泛應用於各種商業船舶及國防艦艇，響應政府國艦國造政策目標。未來將積極拓展船用鋁合金多元化應用領域，瞄準離岸風電維修船、大型遊艇等商業用途。

中鋼是全球少數既生產鋼材，又生產鋁材的集團，攜手中鋁採取鋼、鋁分進合擊的加乘效益策略，除了深耕高強度汽車用鋁合金，更自主創新研發完成尖端超強韌鋼材的產製，在國防科技產業鏈扮演重要及關鍵的材料供應者，我國首艘自製潛艦「海鯤號」的艦體製造，即採用中鋼超強韌軍用船板鋼材。

‌



鋁合金具有低比重特性，單位重量約為碳鋼的三分之一，當應用於以匿蹤、高速為特點的高效能艦艇時，可大幅減輕船體重量，提高航行速度及節省燃料，中鋼因應政府推動自主建造高效能艦艇目標，攜手中鋁成功開發出船艦用鋁合金材料，其強度不僅較一般鋁合金提升 30%，媲美一般碳鋼水準，且銲接後強度亦為原材料的 80% 以上，讓船板片銲接成形後仍可維持船體結構的穩定性。

中鋁在 2020 年前所產製的船舶用合金材料一年不到 1,500 噸，但隨著我國政府推動國艦國造政策、船舶重量減輕以求低碳運輸，以及天然氣海運儲槽開始使用鋁合金材料等趨勢，2021 年至 2023 年中鋁船舶用鋁合金的訂單量增加至一年平均約 4000 噸。

為提升船用鋁合金的生產效率，以搭上市場需求潮流，中鋁自主開發連續軋延熱軋製程，改由鋁捲型式產出後，再透過解捲、整平、分切成單片鋁板之方式，取代原有傳統之單片式軋延流程，使得船舶用鋁合金的產量可提高至 3 倍以上。

此外，由於海洋為大量氯離子的來源，容易造成船艦局部區域或結構腐蝕受損，中鋁軋延鋁合金係採用快速冷卻技術，降溫時抑制合金腐蝕敏感相的析出，且鋁合金的表層生成均勻的鈍態膜，防止受到氯離子侵蝕，提升合金耐蝕性，並通過兩項國際標準規範。

中鋼表示，成立以來秉持「產業升級，材料先行」的理念，不僅供應國內各項基礎建設、產業發展與國防科技所需的優質鋼材，同時也攜手結合中鋁產製鋁合金材料的專業，縮短鋁合金材料應用於海洋環境的研發時程，力助中鋁順利開發多功能性船艦用鋁板片，進一步擴大鋁合金的商用及軍用領域。