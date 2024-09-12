東陽前8月賺逾半個股本 獲利年增51%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-12 17:18

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汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (12) 日公布 8 月自結合併稅前盈餘為 3.17 億元，若排除兩期匯兌，8 月獲利年增有 20%；累計前 8 月稅前盈餘達 35.53 億元，年增 51%，每股盈餘(EPS)5.87 元，創同期新高紀錄。

東陽說明，8 月匯兌損失 1.1 億元，而去年同期期匯兌利益 7092 萬元，若排除匯兌因素，實際上 8 月獲利年增達 20%。

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而就整體市況來看，東陽表示，雖受海運缺櫃、缺艙和高運費影響，業績仍成長，因此，近年不斷增加本廠產能及設備，目前台南廠區 14 萬坪土地利用已滿載。

由於生產空間不足，東陽正積極進行科工區 5000 坪的動工興建來因應，並加速進行七股科技工業區、新市產業園區建廠計劃。