鴻海研究院攜手SEMICON Taiwan舉辦「NExT Forum」 聚焦矽光子與車用電子技術

本屆論壇主題為「Driving the Future: Technical Advancements and Market Trends in Adopting RF, Power, Optical and Diverse Applications」,特別邀請博通 (Broadcom)、英飛凌 (Infineon)、思佳訊 (Skyworks)、德州儀器 (Texas Instruments) 等業界翹楚,深入剖析新世代半導體應用、矽光子技術和車用電子等新興領域的最新發展。