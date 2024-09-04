微星布局車用傳捷報 智慧 AC 充電樁獲 OCPP 1.6 認證

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-04 12:13

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PC 品牌微星 (2377-TW) 布局車用傳捷報，旗下 EV-Series 智慧 AC 充電樁日前獲得 OCPP 1.6（Open Charge Point Protocol 1.6）官方認證，也是全台首家同時擁有經濟部臺灣製 MIT 微笑標章與「臺灣金選獎」的充電樁品牌。

OCPP 1.6 認證由開放充電聯盟 OCA（Open Charge Alliance）荷蘭總部授權頒發，MSI 充電樁通過嚴格測試後獲得認證，證明其符合國際標準，可與市面上各種 EMS 充電管理系統高度相容。

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MSI 微星科技強調，EV-Series 充電樁 100% 在台灣研發、生產、銷售及服務，已成為政府建議優先採購的品牌。該產品在五大評選標準（性價比、市場差異、設計美感、質感、環境友善）的嚴格審核下，從眾多競品中脫穎而出。

作為 OCA 成員之一，MSI 微星科技表示，此認證不僅奠定公司在電動車充電解決方案市場的領先地位，更代表其與全球領先充電技術企業並肩，共同推動綠色能源轉型。