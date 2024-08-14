晶技看好AI及車用電子帶動營運 重返今明年雙位數成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-14 19:00

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晶技 (3042-TW) 今 (14) 日由執行長林萬興主持召開法人說明會，在晶技 2023 年營收以 108.5 億元再度擊敗日商，拿下全球石英元件業界的霸主地位後，預估 2024 年營收恢復成長，林萬興指出，下半年在 AI 生態系及車用電子應用看好，而 2025 年內部擬訂雙位數百分點的年成長目標。

晶技目前的營收以先進網通、AI 生態系及車用電子應用的三大主軸，以今年上半年的營運走勢來看，AI 生態系應用的營收占比由 7% 提升爲 9%，車用 16% 提升到 21% 的成長幅度最大，網通則由 41% 下滑到 39%。

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林萬興指出，網通的比重下滑主要是今年上半年全球各國電信標案的延宕造成下滑，但晶技 2024 年上半年營收 56.76 億元，年增幅爲 20.16%，但經分類計算後顯示，在不管燃油車、電動車高度的電子化優勢之下，晶技的車用應用石英元件出貨年成長高達 45%；至於 AI 生態系應用，則看好今年第四季的大量終端應用推出上市帶動的高度蓬勃發展效果顯現。

就晶技而言，AI 生態系及車用電子應用石英元件產品，屬毛利率較優的產品應用類別，而晶技自 2008 年開始開拓車用應用至今，產品已獲包括 Continental、BOSCH 兩大汽車電子體系的 AVL 認證，目前看不管燃油車、電動車在智慧座艙、ADAS 及車聯網應用的需求都在上揚。

晶技的最新財報，第二季營收 27.23 億元，毛利率 39.45%，季增 3.15 個百分點，年增 5.15 個百分點，單季稅後 5.17 億元，季減 3.7%，年增 22.96%，每股純益 1.67 元；上半年營收 56.76 億元，毛利率 36.53%，年增 2.12 個百分點，稅後純益達 10.54 億元，年增 49.05%，每股純益達 3.4 元。

晶技最新自結獲利資訊，2024 年 7 月自結稅前盈餘 2.49 億元，月增 20.28%，年增 24.4%，累計 2024 年 1-7 月稅前盈餘 15.23 億元，年增 45.1%，每股稅前盈餘 4.44 元。

晶技 2024 年 7 月營收站上 11 億元大關 達 11.63 億元，創 23 個月來新高，月增 22.47%，年增 23.57%，1-7 月累計營收達 68.4 億元，年增 20.72%；預估 2024 年將有跨越 100 億元的雙位數營收成長。

依晶技目前的產品出貨進度來看，第二季營收較第一季的 27.54 億元成長逾 5%，雖未達 30 億元，也較去年同期的 24.26 億元成長 2 成，而下半年將進入市場的旺季。法人估晶技 2024 年第三季營收將較第二季有雙位數成長並逾 34 億元，2 年多以來單季營收新高。