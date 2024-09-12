Netflix加大投資華語原創內容！專家直指用好「這工具」可化解語言文化障礙
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-12 16:11
美國影音媒體巨擘 Netflix(網飛)(NFLX-US) 華語內容負責人黃怡玫日前表示，該影音平台「正努力引入更多資源，加大投資，幫助創作者講述更大膽的故事，突破創作界限」，但專家指出，文化差距和語言壁壘一直是華語內容出海過程中的兩大障礙，創作者如何用好「字幕」恐相當關鍵。
七年前，真田廣之同意出演《幕府將軍》主角將軍吉井虎長，他的條件是製作方必須聘請有武士劇製作經驗的日本團隊。真田廣之表示，每當導演諮詢他有關日本文化的問題時，他總感覺作為演員，自己能做的、能說的是有限的。
2020 年，真田廣之成為《幕府將軍》的製片人之一，他的好萊塢經驗和日本經驗終於能派上用場，而劇本是他們面臨的第一個問題。
《幕府將軍》另一位製片人 Justin Marks 說：「真田在創作初期就非常堅持，當他看到第一版日文譯文時，他就對我們說『我們需要找到另一種聲音』。」
問題在於語言和文化障礙，無論翻譯人員的能力多高，將英文劇本逐字譯成日文後，台詞都會變得笨拙。日本演員表示，在說由英語翻成日文的台詞時，可能會有一些停頓和表情，但這些停頓和表情會讓英語觀眾感到突兀。
此外，蘋果 (AAPL-US) 旗下 Apple TV + 電視劇《柏青哥》的創作過程也不容易。改編自同名小說的該影集，圍繞著一個橫跨四個世代的韓國移民家庭展開，講述了善慈及她的孫子在日本和美國各自經歷的磨難，而在這部融合多國文化的電視劇中，字幕成為了一種敘事工具。
在最開始，韓語對白用黃色字幕表示，日語對白用藍色字幕表示。在第二季中，藍色字幕遠遠多於黃色字幕，這種轉變是創作者有意為之，而善慈的孫子 Solomon 是最能反映這一複雜性的角色。
飾演該角色的演員河鎮除要說英語外，還要講大阪方言和東京方言，說的韓語也帶有日本口音，從拿到劇本初稿到進入片場，河鎮做了幾個月的準備。
專家認為，華語影視作品出海，若想擴大作品的受眾範圍，字幕就變得與畫面、特效、表演、音樂等一樣重要。好的字幕不僅要準確，也要反映出文化和語境的細微差別，便於不瞭解這門語言的觀眾理解。此外，創作者除了要具備對兩種文化的深度理解，更需要能反覆完成這項工作的耐心。
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