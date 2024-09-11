美國零售業財報正向表現 嘉威：Q3出貨相對穩定並將迎接旺季

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-11 08:32

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嘉威生活 (3557-TW) 對美國 Walmart、Target、Amazon 等零售業季報數字都是正向成長表示樂觀，其中，嘉威生活第一大客戶 Walmart 第二季財報優於分析師預期，並二度調升財測，且預料第三季每個月營運相對穩定，讓嘉威生活的接單及出貨吃下定心丸，也陸續反映在嘉威生活的第三季營收上。

嘉威生活受惠於主要客戶銷售業績持續長紅，並且客戶拉貨積極，帶動 8 月營收持續優於淡季表現，單月營收為 4.56 億元，月增 0.83%，年增 38.33%，創歷年同期新高；累計 2024 年前 8 月營收約 41.4 億元，年增 32.84%，也創歷史同期新高。

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此外，嘉威生活北美客戶拓展新市場不遺餘力，除了新門市拓張與主題性促銷活動外，電子商務也持續增加更多元化的銷售內容，讓實體門市與網路銷售業績不斷成長。同時，各大零售業者融入新世代思維推陳出新，讓經歷過疫情及通膨時期的 Z 世代對核心客戶們更加提高消費愛好度，例如將生成式 AI 導入門市設備與線上商城，讓員工或消費者在尋找商品時更加迅速準確。

嘉威生活因應未來幾年的訂單需求，今年前進越南設廠，並且已經在 7 月舉行上樑典禮，預計 10 月底新廠落成，今年底安裝設備並試車，若一切順利則將於明年第一季正式量產。

第四季開始進入傳統旺季，美國傳統節慶期包括萬聖節、感恩節、黑色星期五、聖誕節、跨年預期出現拉貨需求，且客戶訂單會更加提高，公司第四季營運表現超越去年同期可以樂觀期待。