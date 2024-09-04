〈2024半導體展〉SK海力士推12層HBM3E 預計9月底量產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-04 17:51

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SK 海力士社長金柱善 (Kim Ju Seon) 今 (4) 日在 SEMICON 大師論壇發表演說，會中指出，8 層 HBM3E 產品已是市場上最具領導地位的產品，預計本月底將開始量產 12 層 HBM3E，HBM4 也將攜手台積電 (2330-TW)(TSM-US) 生產，預期將達到無與倫比的地位。

金柱善指出，為了使 AI 發展到通用生成式 AI 水準，須先解決功耗、散熱和記憶體頻寬等難題，最大問題之一就是功耗，為此，SK 海力士與合作夥伴一起開發 AI 所需的高效記憶體，具備高容量和高性能，並最大限度地減少功耗與熱量產生。

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針對高頻寬記憶體 (HBM)，金柱善說，SK 海力士在 HBM 產品擁有全球最高的市占率，HBM3E 也是現今市面上最具主導地位的產品，預計本月就會推出 12 層堆疊的 HBM3E 產品，以因應 AI 伺服器的龐大需求。

此外，SK 海力士也著手進行下一代產品 HBM4 研發，將配合客戶量產時程供貨，預期將是首款將基礎裸晶 (Basedie) 採邏輯製程生產的產品，看好透過自家在 HBM 的技術與台積電邏輯製程代工相結合，將在創造下一代無與倫比的產品。

除了 HBM，SK 海力士看好 AI 伺服器與普通伺服器相較需要四倍以上的記憶體容量，也提供基於 TSV 技術的伺服器 256GB DIMM，更預計推出 120TB 的 QLC 大容量 eSSD 產品。

SK 海力士也瞄準終端裝置，推出 LPDDR5T，數據處理速度可達每秒 9.6Gb(Gigabit，千兆比特)，同時支持高達 40Gbps 的 GDDR7 也準備進入量產階段，並正開發具備壓倒性頻寬和能效的 LPDDR6。