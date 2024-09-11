〈焦點股〉益安雙箭齊發挹注8月營收年增2.3倍 跳空漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-11 13:17

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益安 (6499-TW) 近年積極跨足 CDMO 業務，加上醫材陸續獲得國際大廠訂單，推升 8 月營收表現，年增 2.3 倍，創下 31 個月以來新高，激勵益安今 (11) 日股價跳空漲停鎖住 47.05 元。

益安今天早盤即跳空鎖住 47.05 元，也站回所有均線。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人較無著墨，僅買超益安 4 張。益安 8 月營收 6331 萬元，月增 2.59 倍，年增 2.34 倍；累計今年 1 至 8 月營收 1.92 億元，年增 53.09%。

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益安近年積極踏進 CDMO 領域，開始進行高階醫材 CDMO 業務，並聚焦心血管導管等相關技術，也服務超過 60 家醫材客戶，且陸續獲得國際大廠訂單，為營運再添動能。