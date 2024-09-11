川賀辯論+日銀官員再提升息 日元觸及8個月高點
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-11 11:22
隨著美國總統大選辯論登場、日本央行董事會成員再度拋出升息說，日元兌美元周三 (11 日) 升至 141.51 日元，為 1 月 2 日以來最高。
日本央行董事會成員中川順子表示，如果物價和經濟前景得到滿足，未來仍將升息。
她還稱，日本央行需要關注物價上漲的風險，但目前實際利率處於非常低的水平，所以即便升息，金融狀況仍維持寬鬆的環境。
儘管大多數日本央行觀察家預計該行將在下週的會議上維持利率穩定，但中川的言論提醒人們，如果經濟和物價繼續符合預期，升息仍在醞釀中。
澳新銀行集團日本外匯和大宗商品銷售總監 Hiroyuki Machida 表示，中川似乎對貨幣政策正常化持正面態度，這可能導致押注美國消費者物價指數 (CPI) 和 9 月份降息 25 個基點的美元買盤損失。
此外，川普與賀錦麗的也展開首場辯論，同步推升了避險交易使日圓走高。
瑞穗證券 (Mizuho Securities) 首席日本策略師 Shoki Omori 表示，賀錦麗似乎在這場辯論中獲得了信心，並明確闡述了她的經濟政策。「這位市場帶來了一些安慰，即美元走跌，儘管目前很難說由誰入主白宮，美元的走向將會如何。」Shoki Omori 補充說明。
- 不會選高股息ETF？免費講座教你實戰技巧
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普和賀錦麗首場辯論之際 股民關注什麼？
- 美選辯論、8月CPI公布在即 美元兌主要貨幣走貶 日元在5周高點附近徘徊
- 〈美選辯論〉川普重申關稅計畫不會影響美國民眾 經濟學家怎麼看？
- 航運利多發酵！全球油輪運輸持續看俏，選「這檔」有看頭
下一篇