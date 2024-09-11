川賀辯論+日銀官員再提升息 日元觸及8個月高點

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-11 11:22

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隨著美國總統大選辯論登場、日本央行董事會成員再度拋出升息說，日元兌美元周三 (11 日) 升至 141.51 日元，為 1 月 2 日以來最高。

日本央行董事會成員中川順子表示，如果物價和經濟前景得到滿足，未來仍將升息。

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她還稱，日本央行需要關注物價上漲的風險，但目前實際利率處於非常低的水平，所以即便升息，金融狀況仍維持寬鬆的環境。

儘管大多數日本央行觀察家預計該行將在下週的會議上維持利率穩定，但中川的言論提醒人們，如果經濟和物價繼續符合預期，升息仍在醞釀中。

澳新銀行集團日本外匯和大宗商品銷售總監 Hiroyuki Machida 表示，中川似乎對貨幣政策正常化持正面態度，這可能導致押注美國消費者物價指數 (CPI) 和 9 月份降息 25 個基點的美元買盤損失。