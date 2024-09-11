〈日股盤後〉日元一度衝上140 日經連七黑 能源股傷勢慘重
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-11 14:45
日股周三 (11 日) 開低走低，連續第七個交易日收黑，歸因於日元強勢打壓出企業獲利前景，而國際油價崩跌，也使能源股倒地。
日經 225 指數下跌 539.39 點或 1.49%，報 35,619.77 點。
日本央行董事會成員中川順子周三表示，如果物價和經濟前景得到滿足，未來仍將升息，她還指出，目前實際利率處於非常低的水平，所以即便升息，金融狀況仍維持寬鬆的環境。
日元強升，使出口商類股繼續走低，豐田重挫 3.1%、日產下跌 3.58%，傳出在中國減產裁員的本田汽車，股價也走低 3%。
由於全球需求前景疲軟和石油供應過剩的預期，國際油價下挫至近 3 年來新低，拖累能源類股表現，東京瓦斯暴跌 5.6%、大阪瓦斯也下挫 5.06%，原油探勘業者帝石也崩跌 4.58%。
消費類股方面，無印良品重挫 6.37%，股價創一個月以來新低，因最新數據指出，在中國實體直營店和網上商店的銷售額，8 月銳減 12%，東亞地區銷量也減少 6.2%。
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