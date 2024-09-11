〈日股盤後〉日元一度衝上140 日經連七黑 能源股傷勢慘重

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-11 14:45

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日股周三 (11 日) 開低走低，連續第七個交易日收黑，歸因於日元強勢打壓出企業獲利前景，而國際油價崩跌，也使能源股倒地。

日經 225 指數下跌 539.39 點或 1.49%，報 35,619.77 點。

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由於川普與賀錦麗的辯論會，推升避險交易，同時日銀董事會官員再度拋出升息說，使日元兌美元一度升至 140 日元高點。

日本央行董事會成員中川順子周三表示，如果物價和經濟前景得到滿足，未來仍將升息，她還指出，目前實際利率處於非常低的水平，所以即便升息，金融狀況仍維持寬鬆的環境。

由於全球需求前景疲軟和石油供應過剩的預期，國際油價下挫至近 3 年來新低，拖累能源類股表現，東京瓦斯暴跌 5.6%、大阪瓦斯也下挫 5.06%，原油探勘業者帝石也崩跌 4.58%。