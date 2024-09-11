〈美選辯論〉川普重申關稅計畫不會影響美國民眾 經濟學家怎麼看？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-11 10:39

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美國共和黨總統候選人川普和民主黨副總統賀錦麗在當地時間週二 (10 日) 晚間 9 點 (台灣時間週三上午 9 點) 進行兩人首次辯論，前者在辯論中重申其關稅計畫，賀錦麗則抨擊該計畫將提高美國物價。川普日前甚至揚言對拒用美元國家的商品課徵 100% 關稅。

大多數專家表示，川普關稅計畫將提高物價，關稅成本可能由進口商品的美國企業、消費者以及出口商品的外國企業來分攤吸收，但美國無黨派智庫稅務基金會 (Tax Foundation) 發現，川普當總統時徵收的關稅是由美國企業和消費者支付的。

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以 Ronnie Walker 為首的高盛經濟學家預測，有效關稅稅率每增加 1 個百分點，商品價格將上漲 0.1% 並導致通膨率上升，且除了進口商品價格上漲外，美國國內的商品價格可能會上漲，因為美國製造商會趁機漲價，以利用市場競爭較少的機會。

經濟學家也普遍認為，川普提議的關稅計畫將損害美國經濟。根據無黨派智庫彼得森國際經濟研究所 (PIIE) 分析，川普的關稅計畫將對美國經濟造成嚴重的附加傷害，其中包括消費者支出減少、失業率上升和經濟成長惡化等因素。

根據 PIIE 預測，川普的提議每年將為美國中產階級家庭多增加 1700 美元 (約 5.51 萬台幣) 的負擔。該智庫還估計，對美國收入較低的一半人來說，家庭稅後收入將減少約 3.5%。

左傾的美國進步中心 (CAP) 也預測，若川普重返白宮後對中國商品徵收 10% 和 60% 的關稅，美國中產階級每年成本將增加 2500 美元(約 8.1 萬台幣)。若川普對大多數進口商品徵收 20% 的關稅，這一數字將高達 3900 美元(約 12.7 萬台幣)。

另據國際信評機構穆迪預估，川普關稅計畫將導緻美國減少 67.5 萬個就業崗位，並使失業率上升 0.4%。