東風本田裁員2,000餘人 產線工人爭搶被裁名額

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-11 07:42

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本田汽車可能是目前在中國市場進行人力成本優化和產能縮減最為激進的車廠，在 5 月廣汽本田裁員 2,000 餘人後，本田在華另一家合資企業東風本田，近期也啟動以主動離職為核心方式的大規模裁員。

據《界面新聞》周二（10 日）報導，一位在東風本田工作了兩年的內部人士證實，此次東風本田提供近 2,000 個離職通道。被裁退的員工，主要為生產線工人。這是該員工進入東風本田後，首次經歷較大範圍的裁員。

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東風本田對外回應表示，此次優化是為了提升企業營運效率，加快戰略轉型。優化主要針對生產領域，並採用員工自願離職的形式，給予員工妥善合理的補償方案。

在東風本田貼吧，7 月開始陸續有相關帖子稱，內部正在統計協商離職。8 月底，員工開始批量離職，且多個社交平台出現東風本田離職員工發布的相關影片和帖子。

由於此次賠償方案不菲，一些東風本田員工積極爭取被裁名額。

東風本田採用的是「N+2+1」補償方案，「N」代表工作年限，「2」代表 2 個月工資，「1」代表額外再發放 1 個月的獎金。東風本田說，很多離職員工對補償方案感到滿意。

東風本田此次大規模裁員早有預兆。由於在中國市場表現低迷，本田計劃透過關廠等對策，在華削減 30% 燃油車產能，年產能由 149 萬輛縮減至 100 萬輛。

其中，東風本田在 7 月 26 日發文稱，在湖北武漢的第二工廠生產線將於 11 月暫停生產。這座工廠的年產能為 24 萬輛。

《藍鯨新聞》援引知情人士的說法是，第二工廠並未關廠，還保留研發和實驗室。

隨著新能源車滲透率超過 50%，新能源車已經成為消費者的購車主流選擇，而缺少新能源車型的合資汽車廠商，很難止住銷量持續下滑的趨勢。