美選辯論、8月CPI公布在即 美元兌主要貨幣走貶 日元在5周高點附近徘徊

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-11 09:45

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日元兌美元 (USDJPY) 匯率周三 (11 日) 徘徊在 5 周高點附近，兌歐元(USDEUR) 匯率也盤旋在 3 周高點附近，交易員目前等待關鍵通膨數據公布，該數據將為美國下星期將如何降息提供線索，而美國總統候選人賀錦麗跟川普首場大選辯論前，市場也謹慎以對。

美元兌日元連兩天面臨一定的拋售壓力，截至台灣時間今日早上 8 點 9 分，美元兌日元貶值 0.2% 至 142.18 日元，朝近 5 周低點 141.75 日元邁進，為 8 月 5 日以來首見，美元指數 (DXY) 則在昨晚攀升至一周高點 101.77 後，今日在亞洲早盤則持穩定在 101.68 附近。

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市場普遍預期聯準會 (Fed) 下周二 (18 日) 做出四年多來首次降息動作，但交易員對降息幅度存在分歧。根據 LSEG 計算，聯邦基金期貨顯示標準降 1 碼可能性為 69%，降兩碼機率為 31%。

在上周五 (6 日) 非農就業數據釋出憂喜參半訊息後，Fed 降息 2 碼機率一度上升至 50%。

華盛頓 Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示，「在周三 CPI 公佈之前，市場處於某種持穩狀態，但今天空氣中瀰漫著選舉緊張情緒和中國經濟情緒的影響。」

根據《路透社》調查，美國 8 月 CPI 料將年增 2.6%，低於 7 月年增率 2.9%。Capital.com 資深市場分析師 Kyle Rodda 表示，市場希望看到通膨證據，讓 Fed 在必要時有降息 2 碼的迴旋空間，「市場不會歡迎顯著的下行意外，因為這可能被解讀為需求衝擊正在顯現的跡象」。