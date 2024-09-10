限貸錢荒？合庫董座林衍茂：房貸水位到年底前 都可「從容應付」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-10 20:42

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合庫金控 (5880-TW) 董事長林衍茂今 (10) 日表示，預估截至年底前，合庫房貸資金水位都可「從容應付」，並未特別吃緊，也無限貸問題。公股行庫的「公公併」從子公司間的合併較可行，但建議投信、創投及私人銀行要保留。

林衍茂自升任合庫金控董事長以來，首度與新任金控總經理蘇佐政、合庫銀行總經理王淑芳，一起接受媒體聯訪，並針對新青安、公公併等議題表示看法。

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近日銀行公會公布「銀行購置住宅貸款資訊彙總表」資料顯示，雖然絕大多數銀行都有可承作「購置住宅貸款」額度；但「備註資料」顯示，許多銀行都要排隊等待撥款，出現房貸撥貸吃緊現象。

針對新青安房貸造成房貸排隊、銀行縮貸等議題，林衍茂表示，合庫銀的房貸金額裡有 8 成為自住戶，其中新青安占 3 成，其餘多為首購戶；預估截至年底前，房貸資金水位都可「從容應付」，並未特別吃緊，或有縮貸、限貸問題。

林衍茂說明，主要歸功於平日透過資訊系統都有做好資金管控，對於資金的流入流出有充份掌握，才能應付無虞，平日的資金流動率約在 110-120%。但 7 月因逢股利發放、交屋潮湧現，資金流動率一度降到 90% 多，幸而只是短暫的「異常」。